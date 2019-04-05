Samsung Galaxy A90 işte böyle görünüyor!
Samsung'un yeni amiral telefonlarından biri olması beklenen Galaxy A90'a ait yeni konsept görüntüler internete sızdı. Bu görüntülere bakıldığında Samsung'un yepyeni bir tasarm anlayışını telefonlarına uygulamaya başladığı görülüyor. İşte sıra dışı tasarımıyla dikkat çekecek Galaxy A90'ın ilk konsept görüntüleri...
Samsung, kızaklı telefon yapısına geri dönüyor; ancak bu kez kızağın kullanılmasındaki amaç tuş takımını ortaya çıkarmak veya gizlemek için, ön kamerayı açmak için işe yarayacak. Xiaomi'nin bazı telefon modellerinde de gördüğümüz bu özel kızaklı sistemi Galaxy A90'da uygulamayı planlayan Samsung, böylece ekranda kamera sorununu ortadan kaldırmış olacak. Böylece ekrana çentik konulmasına veya ekrana gömülü kamera tasarımına başvurmak zorunda kalınmayacak.
Ancak Galaxy A90'ın yayınlanan bu konsept görüntülerinde Samsung'un biraz işi abartacağı düşünülmüş. Zira siz telefonun neresine bakarsanız kameranın o yöne döndüğü bir sistem düşünülmüş. Yani kızaklı bir kamera yapısı yerine dönen bir kamera mekanizması söz konusu. Selfi çekeceğiniz zaman aynı kameraya, arka kameraları kullanacağınız zaman da yine aynı kameraları kullanacaksınız.
Elbette Galaxy A90'ı Samsung'un tam olarak böyle yapacağını bugünden söylemek zor; ancak yayınlanan konsept görüntülere bakıldığında dönen kamera sisteminin gerçekten ilginç bir fikir olduğu su götürmez bir gerçek.
İsterseniz Galaxy A90'ın konsept görüntülerine aşağıdaki YouTube videosundan ulaşabilirsiniz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle