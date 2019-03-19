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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
19.03.2019 - 08:09, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy A90 için geri sayım başladı

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Samsung Galaxy A90 için geri sayım başladı

Güney Kore merkezli telefon üreticisi Samsung, 10 Nisan'da özel bir etkinlik düzenleyecek ve bu etkinliğin baş kahramanı Galaxy A90 olacak. 'A Galaxy Event' ismiyle anılan bu özel etkinlikte duyurulması beklenen cihaz, Samsung'un Galaxy S10 serisi telefonlarından sonraki yeni hamlesi olacak.

Samsung, Galaxy S10 serisi telefonlarını duyurduğu Unpacked etkinliğinin ardından fazla nefes almadan bu kez yeni bir telefon lansmanı için gün saymaya başladı. 10 Nisan'da gerçekleştirilmesi beklenen A Galaxy Event isimli bu özel lansmanda Samsung yeni Galaxy A serisi telefonlarını ortaya çıkaracak. Şirketin bu kapsamda en güvendiği ürün ise hiç şüphesiz Galaxy A90 olacak.

Galaxy A90'ı diğer telefonlardan ayıran en önemli özellik ise kamerasında gizli. Sürgülü kamera mekanizması kullanan cihazın kamerası istendiğinde gizlenebilecek ve sürgülü mekanizmayla kullanmak istediğinizde kamerayı çıkarabileceksiniz. 6 GB ve 8 GB RAM'li iki modeli bulunması beklenen telefonun dahili hafızası ise 128 GB olacak.

Samsung'tan yeni telefonla ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmazken, önümüzdeki günler cihaza ait yeni görüntülerin internete sızması bekleniyor.

Apple AirPods'a Samsung'tan ucuz alternatif geldi: Galaxy BudsMobil Dünya Kongresi'nde sergilenen yeni ürünlerden biri de AirPods'a karşı satışa sunulan kablosuz kulaklık Galaxy Buds oldu. Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildiriyor.
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