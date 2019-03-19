Samsung Galaxy A90 için geri sayım başladı
Güney Kore merkezli telefon üreticisi Samsung, 10 Nisan'da özel bir etkinlik düzenleyecek ve bu etkinliğin baş kahramanı Galaxy A90 olacak. 'A Galaxy Event' ismiyle anılan bu özel etkinlikte duyurulması beklenen cihaz, Samsung'un Galaxy S10 serisi telefonlarından sonraki yeni hamlesi olacak.
Samsung, Galaxy S10 serisi telefonlarını duyurduğu Unpacked etkinliğinin ardından fazla nefes almadan bu kez yeni bir telefon lansmanı için gün saymaya başladı. 10 Nisan'da gerçekleştirilmesi beklenen A Galaxy Event isimli bu özel lansmanda Samsung yeni Galaxy A serisi telefonlarını ortaya çıkaracak. Şirketin bu kapsamda en güvendiği ürün ise hiç şüphesiz Galaxy A90 olacak.
Galaxy A90'ı diğer telefonlardan ayıran en önemli özellik ise kamerasında gizli. Sürgülü kamera mekanizması kullanan cihazın kamerası istendiğinde gizlenebilecek ve sürgülü mekanizmayla kullanmak istediğinizde kamerayı çıkarabileceksiniz. 6 GB ve 8 GB RAM'li iki modeli bulunması beklenen telefonun dahili hafızası ise 128 GB olacak.
Samsung'tan yeni telefonla ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmazken, önümüzdeki günler cihaza ait yeni görüntülerin internete sızması bekleniyor.
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