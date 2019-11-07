Samsung Galaxy A51'in kamerası 'L' şeklinde olacak
Samsung, yeni akıllı telefonlarından Galaxy A51 için son çalışmalarını yapıyor. Cihazın en dikkat çeken özelliğinin ise arka kamerası olacağı söyleniyor; zira şirket telefonlarında ilk kez 'L' kamera kullanacak. Peki L kamera ne ifade ediyor?
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, Galaxy A51 ismini taşıması kuvvetle muhtemel yeni bir akıllı telefonu görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. Cihazın en çok konuşulacak yanı ise arka yüzdeki kamera kurulumu olacak. Samsung'a yakın kaynaklardan sızan bilgiye göre şirket, bu telefonunda ilk kez 'L' şeklinde kamera kullanacak. 3 kamera'nın yanı sıra "L" biçiminin uzantısındaki alana özel bir 4'üncü kameranın mu yerleştirileceği yoksa bu alanın yalnızca flaş için mi kullanılacağı ise şimdilik bilinmiyor.
Gelelim kameranın teknik detaylarına... Yine aynı sızıntıya göre Galaxy A51'in ana kamerası 32 MP ölçüsünde olacak, diğer kameralar ise 12 MP ultra geniş açılı, 2x optik zum yeteneğine sahip 12 MP telefoto ve 5 MP derinlik algılayıcı sensörden oluşacak.
Cihazın ne zaman tanıtılacağı ise henüz belli değil.
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