Samsung Galaxy A50'nin kamerası nasıl?
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, Galaxy A serisinin yeni üyelerinden Galaxy A50 ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Özellikle ultra geniş açı lensiyle başarılı görüntüler çekebilen cihazın Dx0Mark testindeki sonuçları ise hayli ilginç.
Samsung, Galaxy A50 ile özellikle fotoğrafçılık alanında önemli bir başarıya imza atıyor. Zira Dx0Mark kamera incelemesine göz atıldığında cihazın 83 puan aldığı görülüyor. Bu da cihazın Samsung Galaxy S6 Edge ile benzer seviyelerde bulunduğunu gösteriyor. Fotoğraf çekimi söz konusu olduğunda 85 puan toplayan Galaxy A50, video kaydetme kategorisinden 79 puan aldı.
Yine aynı teste bakıldığında Galaxy A50'nin kamerasının özellikle güneş alan yerlerde hayli iyi performans çıkardığı dikkat çekiyor. Renklerin ve beyaz dengesinin iyi olduğu belirtilen testte aynı zamanda 5 MP çözünürlüklü derinlik algılama sensörünün kısmen başarılı olduğu, yer yer çekimlerde sıkıntı yaşandığı da not edildi. Öyle ki, arka planı başarıyla bulanıklaştırmayı başaran sensör, nesnelerin kenarlarını ise başarılı bir şekilde ayrıştıramayabiliyor.
Cihazda telefoto lensi bulunmadığından iş dijital zuma kalıyor ki en ufak bir zum yapıldğında ayrıntıların kaybolmaya başladığı görülüyor. 2x yakınlaştırma yapıldığında ayrıntılarda kaybolma görülmeye başlanırken, 4x yapıldığında ise renk işleme de sorunlu bir hale geliyor.
Galaxy A50 ile çekilen videolar başarılı sayılabilir; ancak düşük ışıkta karlanma da kayda değer bir artış görülüyor. Otomatik odaklanmanın sıkça devreye girmesi de gözden kaçmıyor.
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