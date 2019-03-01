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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
01.03.2019 - 06:16, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy A30 sahneye çıktı! İşte tüm özellikleri

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Samsung Galaxy A30 sahneye çıktı! İşte tüm özellikleri

Samsung'un yeni telefonlarından biri olan ve ilk olarak Mobil Dünya Kongresi'nde karşılaştığımız Galaxy A30, bakın hangi özellikleriyle dikkat çekiyor?

Samsung, Şubat ayında birçok yeni cihaz duyurdu. Bunlardan biri de biraz da arkaplanda kalan ve sesi pek duyulmayan Galaxy A30 oldu. 6.4 inç büyüklüğünde Full HD+ Super AMOLED Infinity-U ekrana sahip Galaxy A30, 16 MP + 5 MP çözünürlüğünde çift arka kamera ve 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera ile birlikte geliyor.

3 GB RAM + 32 GB depolama ve 4 GB RAM + 64 GB depolama seçeneklerine sahip Galaxy A30'da kullanılan işlemcinin modeli ise açıklanmadı.

Android 9 Pie işletim sistemiyle kutusundan çıkan Galaxy A30, 4.000 mAh batarya kapasitesine sahip.

Samsung Galaxy A30 sahneye çıktı İşte tüm özellikleri


Teknik özellikler:

6.4 inç Full HD+ Super AMOLED Infinity-U ekran
3GB, 4GB RAM / 32GB, 64GB depolama
Altı çekirdekli işlemci (model bilinmiyor)
16MP + 5MP çift arka kamera
16MP ön kamera
Android 9 Pie işletim sistemi
4.000 mAh batarya

Xiaomi Redmi Note 7’yi inceledikÇinli telefon üreticisi Xiaomi’nin yeni oyuncağı Xiaomi Redmi Note 7, Mobil Dünya Kongresi’nde dikkat çeken telefonlardan biri oldu.
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