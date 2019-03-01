Samsung Galaxy A30 sahneye çıktı! İşte tüm özellikleri
Samsung'un yeni telefonlarından biri olan ve ilk olarak Mobil Dünya Kongresi'nde karşılaştığımız Galaxy A30, bakın hangi özellikleriyle dikkat çekiyor?
Samsung, Şubat ayında birçok yeni cihaz duyurdu. Bunlardan biri de biraz da arkaplanda kalan ve sesi pek duyulmayan Galaxy A30 oldu. 6.4 inç büyüklüğünde Full HD+ Super AMOLED Infinity-U ekrana sahip Galaxy A30, 16 MP + 5 MP çözünürlüğünde çift arka kamera ve 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera ile birlikte geliyor.
3 GB RAM + 32 GB depolama ve 4 GB RAM + 64 GB depolama seçeneklerine sahip Galaxy A30'da kullanılan işlemcinin modeli ise açıklanmadı.
Android 9 Pie işletim sistemiyle kutusundan çıkan Galaxy A30, 4.000 mAh batarya kapasitesine sahip.
Teknik özellikler:
6.4 inç Full HD+ Super AMOLED Infinity-U ekran
3GB, 4GB RAM / 32GB, 64GB depolama
Altı çekirdekli işlemci (model bilinmiyor)
16MP + 5MP çift arka kamera
16MP ön kamera
Android 9 Pie işletim sistemi
4.000 mAh batarya
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