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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
19.03.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy A20 tanıtıldı! Fiyatı şaşkına çevirdi

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Samsung Galaxy A20 tanıtıldı! Fiyatı şaşkına çevirdi

Samsung'un bir süredir üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefonu Galaxy A20 dünyaya duyuruldu. Cihaz, en çok da fiyatıyla dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.

Samsung, bu kez Galaxy A20 ile geliyor. Telefonun dikkat çeken en önemli özelliği ise hayli uygun fiyatı olacak. Ancak cihazın fiyatına geçmeden önce isterseniz hangi özelliklere sahip olduğuna yakından bakalım. 6.4 inç'lik geniş bir ekranla gelen ve 720x1560 piksel ekran çözünürlüğü sunan Galaxy A20, Exynos 7884 işlemciden güç alıyor. 3 GB RAM ile uygulamaları hayli hızlı çalıştıran telefonda dahili depolama alanı 32 GB. Ancak bu gözünüzü korkutmasın; zira microSD kart desteği de sunan Galaxy A20'ye ayrıca 512 GB ek depolama kapasitesi sunulabiliyor. 

Gelelim telefonun kamerasına... Arka yüzünde çift kamera bulunan Galaxy A20'nin ana kamerası 13 MP, ikincil kamerası ise 5 MP çözünürlüğünde. Galaxy A20'nin ön yüzünde ise 8 MP kamera bulunuyor. 

4000 mAH bataryası ile gelen ve bir günü rahatça kurtarabilen telefonun arka yüzünde parmak izi tarayıcısı da bulunuyor. 

Samsung Galaxy A20 tanıtıldı Fiyatı şaşkına çevirdi

Galaxy A20'nin Türkiye'ye ne zaman geleceği belli değil; ancak açıklanan yurt dışı fiyatı 215 dolar. 

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