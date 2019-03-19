Samsung Galaxy A20 tanıtıldı! Fiyatı şaşkına çevirdi
Samsung'un bir süredir üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefonu Galaxy A20 dünyaya duyuruldu. Cihaz, en çok da fiyatıyla dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.
Samsung, bu kez Galaxy A20 ile geliyor. Telefonun dikkat çeken en önemli özelliği ise hayli uygun fiyatı olacak. Ancak cihazın fiyatına geçmeden önce isterseniz hangi özelliklere sahip olduğuna yakından bakalım. 6.4 inç'lik geniş bir ekranla gelen ve 720x1560 piksel ekran çözünürlüğü sunan Galaxy A20, Exynos 7884 işlemciden güç alıyor. 3 GB RAM ile uygulamaları hayli hızlı çalıştıran telefonda dahili depolama alanı 32 GB. Ancak bu gözünüzü korkutmasın; zira microSD kart desteği de sunan Galaxy A20'ye ayrıca 512 GB ek depolama kapasitesi sunulabiliyor.
Gelelim telefonun kamerasına... Arka yüzünde çift kamera bulunan Galaxy A20'nin ana kamerası 13 MP, ikincil kamerası ise 5 MP çözünürlüğünde. Galaxy A20'nin ön yüzünde ise 8 MP kamera bulunuyor.
4000 mAH bataryası ile gelen ve bir günü rahatça kurtarabilen telefonun arka yüzünde parmak izi tarayıcısı da bulunuyor.
Galaxy A20'nin Türkiye'ye ne zaman geleceği belli değil; ancak açıklanan yurt dışı fiyatı 215 dolar.
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