Samsung Galaxy A2 Core tanıtıldı, fiyatı şaşırttı!
Samsung'un Android Go işletim sistemi altında çalışan en yeni telefonu Galaxy A2 Core oldu. Düşük fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken telefon bakın hangi özelliklerle geliyor?
Güney Koreli şirket Samsung, Android Go programındaki üçüncü telefonunu kullanıcılarla buluşturdu. Fiyat-performans oranında oldukça başarılı olan cihazın fiyatı ise yalnızca 75 dolar.
Android Go işletim sistemi, bütçe dostu telefonlar için uygun bir platform olmasıyla dikkat çekiyor. Bu kapsamda üçüncü telefonunu tanıtan Samsung, Galaxy A2 Core ile beraber en ucuz akıllı telefonunu satışa çıkarmış oldu.
Cihazın ekran özelliklerine baktığımızda 5 inç ve 540x960 çözünürlüğünde ekrana sahip olduğunu görüyoruz. Exynos 7870 işlemciden güç alan telefonun 1GB RAM ve 16GB depolama alanı bulunuyor.
Galaxy A2 Core'un ön ve arka kamerası 5 megapiksel çözünürlüğünde. Tahmin edebileceğiniz üzere herhangi bir parmak izi okuyucusuna ise yer verilmemiş. 2600 mAh bataryaya sahip olan telefon Android 9 Pie Go Edition işletim sistemiyle kutudan çıkıyor.
Samsung'un 75 dolarlık telefonu Galaxy A2 Core Hindistan'da satışa sunulmaya başladı.
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