Samsung Galaxy A2 Core geliyor! En önemli özelliği ise...
Samsung'un Android Go işletim sistemi altında çalışacak yeni giriş seviyesi telefonu Galaxy A2 Core ortaya çıktı.
Samsung, Android Go tabanlı yeni telefonu için çalışmalarını sürdürüyor. Giriş seviyesi Galaxy A2 Core modelinin görüntüleri ortaya çıktı. Geçtiğimiz ay amiral gemilerini görücüye çıkaran şirket şimdi de giriş ve orta seviye cihazlar için düğmeye bastı.
Galaxy A2 Core ilk olarak SM-A260F model numarası ile Geekbench testi üzerinde görüntülenmişti. 22 Mart itibariyle tanıtılması beklenen cihaz, Galaxy J2 Core modeliyle neredeyse aynı tasarıma sahipken aralarındaki tek fark kameraların konumlandırma şekli. Samsung'un işletim sistemindeki tercihi ise genellikle düşük bellek ve düşük veri tüketimine sahip telefonlarda kullanılan Android Go oldu.
Samsung Galaxy A2 Core hakkında ortaya çıkan özellikler bunlarla sınırlı. Giriş ve orta seviye telefonlara yoğunlaşan şirketin bütçe dostu telefonuyla ne kadar başarılı olacağı ise merak konusu.
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