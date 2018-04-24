Samsung, 970 PRO ve EVO modellerini duyurdu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriSamsung, 970 PRO ve EVO modellerini duyurdu
GeriTeknoloji Samsung, 970 PRO ve EVO modellerini duyurdu
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
24.04.2018 - 19:05, Son Güncelleme:

Samsung, 970 PRO ve EVO modellerini duyurdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Samsung, 970 PRO ve EVO modellerini duyurdu

Samsung Electronics, sektör lideri SSD ürün yelpazesinin üçüncü nesil modelleri olan Samsung 970 PRO ve EVO'yu duyurdu.

Samsung'tan yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics, sektör lideri SSD ürün yelpazesinin üçüncü nesil modelleri olan Samsung 970 PRO ve EVO'nun duyurusu gerçekleştirdi.

Dünyanın ilk tüketici odaklı NVMe SSD ürününü 2015'te piyasaya sürerek sektöre öncülük eden şirket, bilgisayarlarında ve iş istasyonlarında ağır işlem yükleri için daha yüksek bant genişliği isteyen profesyonellerin ihtiyaçları gözetilerek üretilen bu son nesil SSD modelleri ile performans sınırlarını bir adım daha öteye taşıyor.

Samsung Electronics Türkiye Veri Depolama Ürünlerinden Sorumlu Müdürü İsa Tolu, konuyu ilişkin değerlendirmesinde, "Samsung, NVMe SSD sektörüne dahil olduğu günden bu yana öncü bir rol oynadı ve şimdi de 970 PRO ve EVO SSD modellerinin daha önce benzeri görülmemiş performansıyla tüketici tipi depolama ürünlerinde standartları tanımlamaya devam ediyor. 970 serisi NVMe SSD piyasasında çığır açıcı performansı, üstün güvenilirliği ve sınıfının en iyisi kapasitesiyle her alanda çıtayı daha yukarıya taşıyor." ifadelerini kullandı.

Samsung 970 PRO ve EVO modelleri, M.2 form faktörü standardına göre ve en gelişmiş PCIe Gen 3x4 şerit arayüzle tasarlandı. 970 serisi NVMe bant genişliği potansiyelini en yüksek seviyeye çıkarırken 3D, 4K grafik işlemleri, en gelişmiş oyunlar ve veri analizi gibi işlemler için benzersiz bir veri işleme performansı sunuyor.

Samsung'un yeni V-NAND teknolojisi ve yeni tasarlanan Phoenix denetleyicisi sayesinde sıralı yazma hızlarında önceki nesil ürünlere kıyasla yüzde 30'un üstünde artış sağlandı. Özellikle 970 EVO daha yüksek yazma hızı sağlamak için 78 GB'ye kadar ara bellek kullanan Akıllı TurboWrite teknolojisinden yararlanıyor.

970 PRO ve EVO performans seviyelerindeki artışa ilaveten eşi zor bulunur bir dayanıklılık ve güvenilirlik de sunuyor. Yüksek performanslı bilgisayar sistemleri için çok daha geniş bir sistem tasarım esnekliği sunan ürünler, çok geniş bir ürün yelpazesi için uyumlu bir depolama alanı genişletme seçeneğine sahip. 970 EVO modeli 250GB, 500GB, 1TB ve 2TB kapasite seçenekleriyle piyasaya sürülürken 970 PRO ise 512GB ve 1TB kapasitelerinde sunuluyor.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Samsung, 970 PRO ve EVO modellerini duyurdu

YouTube: 3 ayda 8,3 milyon video sildik

Dünyanın ilk trilyoner iş insanı bir uzay madencisi olacak

fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması'nda final heyecanı