Samsung 2 milyonu aşkın Galaxy S10 üretecek
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, gelecek seneye satışa sunmayı planladığı Galaxy S10'dan 2 milyonu aşkın üretmeyi planlıyor.
Samsung, Galaxy S10 için kolları sıvadı. Yeni amiral telefonuna fazlasıyla güvenen şirkete yakın kaynaklardan gelen açıklamaya göre Galaxy S10'un 2 milyondan fazla üretilmesi planlanıyor. Üç farklı modelde satışa sunulması beklenen Galaxy S10, düşük/orta ve yüksek segment tüketici kitlesine hitap edecek.
Galaxy S10'la ilgili henüz net bir bilgi yok; ancak internete sızan ayrıntılara dikkat edildiğinde Samsung'un pek çok yeni özelliğe yeni telefonunda yer vermesi bekleniyor. Tasarım olarak da Galaxy S10'un bir önceki Galaxy telefonlardan farklı olacağı da dikkat çekiyor.
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