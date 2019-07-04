Sahte baskı malzemelerinde patlama yaşanıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriSahte baskı malzemelerinde patlama yaşanıyor
GeriTeknoloji Sahte baskı malzemelerinde patlama yaşanıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
04.07.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Sahte baskı malzemelerinde patlama yaşanıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sahte baskı malzemelerinde patlama yaşanıyor

HP'nin Harris Interactive ile birlikte gerçekleştirdiği araştırmaya göre kurumların sahte baskı ürünlerini satın alma riski daha önce hiç olmadığı kadar yüksek. Pazar trendleri, artan sahte ürünlerin 3 milyar dolarlık zarara sebep olduğunu gösteriyor.

Kar amacı gütmeyen bir ticaret birliği Imaging Supplies Coalition'a göre sahte baskı malzemeleri halihazırda küresel ekonomiye yıllık 3 milyar dolar değerinde zarar veriyor. Sahte ürün riskini artıran sebepler; gittikçe büyüyen geniş satıcı ekosistemi, konuya dair farkındalığın az olması ve alıcıların satın aldıkları ürünün orijinalliğinden emin olmaması şeklinde sıralanıyor.

HP Sahtecilik Karşıtı Programı Küresel Direktörü Glenn Jones, araştırmayla ilgili şunları söyledi: “Takip ettiğimiz tüm pazar göstergeleri, sahte baskı ürünleri riskinin önemli derecede arttığına işaret ediyor. Sahte ürünler, HP gibi şirketlerin tüketicilerine üstün kaliteye sahip mürekkep kartuşu ve toner sunmak için yıllardır yaptığı araştırmaların etkisini azaltıyor. Kullanıcı tarafından bakıldığında ise sahte ürünler baskı hatalarının artmasına ve çıktı alınan sayfadan verim alınamamasına, kartuşun akmasına, yazıcıda mürekkep ve toner kaynaklı tıkanmalara ve donanım garantisinin iptal olmasına sebep oluyor.
Harris Interactive anketlerine göre geçtiğimiz 4 yılda güvenilir bir tedarikçiyle çalışan şirket sayısı yüzde 30 azalırken, baskı malzemelerini kaliteye göre değil, ürünün tedarik hızına göre tercih eden şirket sayısında ise yüzde 27'lik bir artış yaşanmış. Daha az güvenilir tedarikçilerden oluşan geniş ağ, KOBİ'lerin satın aldıkları kartuşların orijinalliğinden tam olarak emin olamamasına neden oluyor. Özellikle Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Afrika olmak üzere tüm bölgeler sahte ürünlerden ağır bir şekilde etkileniyor.

Pazar trendleri endişe veriyor

HP ve diğer orijinal baskı ürünleri üreticileri de yerel mercilerle aktif bir şekilde çalışarak sahte ürünlere karşı birçok çalışma gerçekleştiriyor. Tüm Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesi beş yıldan uzun süredir yaklaşık 12 milyondan fazla sahte ürün ve bileşen, HP'nin de desteğiyle yerel merciler tarafından ele geçirildi. HP, aynı zamanda müşterileri için satıcı stoklarına ve şüpheli teslimatlara yönelik 4.500'den fazla inceleme gerçekleştirdi.

HP, Sahteciliğe ve Dolandırıcılığa Karşı Programı (Anti Counterfeiting and Fraud – ACF) kapsamında müşterilerini ve iş ortaklarını sahte baskı ürünlerine karşı dikkatli olması için aktif bir şekilde eğitiyor.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yakın zamanda yapılan başarılı operasyonlar aşağıda yer alıyor:

Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri, sahte HP ve Samsung markalı kartuş üreten uluslararası bir suç şebekesini dağıtarak yaklaşık 46.000 yasadışı ürüne el koydu.

Rus yetkililer, birçok baskın gerçekleştirerek sahte HP markalı kartuş üreten bir suç örgütünü çökertti. Yetkililer, konut ve depolara baskın yaparak 215.000'den fazla yasadışı ürünü ele geçirdi.

Suudi Arabistan'daki Riyad yetkilileri yakın zamanda HP yazıcıları için sahte kartuş üreten ve bu kartuşları toptan satan bir suç çetesine son verdi. Bu sırada aralarında sahte ürünler üretmek için sahte toner kartuşlarının ve bileşenlerinin yer aldığı 44.000 yasadışı ürün ele geçirildi.

Kenya ve Uganda yetkilileri de depoları ve outlet mağazalarını basarak birçok toptancıyı ve HP yazıcıları için sahte kartuş satıcılarını yakaladı. Bu süreçte Kampala, Mombasa ve Nairobi yakınlarında 16.000 sahte ürüne el koydu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?