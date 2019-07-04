Sahte baskı malzemelerinde patlama yaşanıyor
HP'nin Harris Interactive ile birlikte gerçekleştirdiği araştırmaya göre kurumların sahte baskı ürünlerini satın alma riski daha önce hiç olmadığı kadar yüksek. Pazar trendleri, artan sahte ürünlerin 3 milyar dolarlık zarara sebep olduğunu gösteriyor.
Kar amacı gütmeyen bir ticaret birliği Imaging Supplies Coalition'a göre sahte baskı malzemeleri halihazırda küresel ekonomiye yıllık 3 milyar dolar değerinde zarar veriyor. Sahte ürün riskini artıran sebepler; gittikçe büyüyen geniş satıcı ekosistemi, konuya dair farkındalığın az olması ve alıcıların satın aldıkları ürünün orijinalliğinden emin olmaması şeklinde sıralanıyor.
HP Sahtecilik Karşıtı Programı Küresel Direktörü Glenn Jones, araştırmayla ilgili şunları söyledi: “Takip ettiğimiz tüm pazar göstergeleri, sahte baskı ürünleri riskinin önemli derecede arttığına işaret ediyor. Sahte ürünler, HP gibi şirketlerin tüketicilerine üstün kaliteye sahip mürekkep kartuşu ve toner sunmak için yıllardır yaptığı araştırmaların etkisini azaltıyor. Kullanıcı tarafından bakıldığında ise sahte ürünler baskı hatalarının artmasına ve çıktı alınan sayfadan verim alınamamasına, kartuşun akmasına, yazıcıda mürekkep ve toner kaynaklı tıkanmalara ve donanım garantisinin iptal olmasına sebep oluyor.
Harris Interactive anketlerine göre geçtiğimiz 4 yılda güvenilir bir tedarikçiyle çalışan şirket sayısı yüzde 30 azalırken, baskı malzemelerini kaliteye göre değil, ürünün tedarik hızına göre tercih eden şirket sayısında ise yüzde 27'lik bir artış yaşanmış. Daha az güvenilir tedarikçilerden oluşan geniş ağ, KOBİ'lerin satın aldıkları kartuşların orijinalliğinden tam olarak emin olamamasına neden oluyor. Özellikle Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Afrika olmak üzere tüm bölgeler sahte ürünlerden ağır bir şekilde etkileniyor.
Pazar trendleri endişe veriyor
HP ve diğer orijinal baskı ürünleri üreticileri de yerel mercilerle aktif bir şekilde çalışarak sahte ürünlere karşı birçok çalışma gerçekleştiriyor. Tüm Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesi beş yıldan uzun süredir yaklaşık 12 milyondan fazla sahte ürün ve bileşen, HP'nin de desteğiyle yerel merciler tarafından ele geçirildi. HP, aynı zamanda müşterileri için satıcı stoklarına ve şüpheli teslimatlara yönelik 4.500'den fazla inceleme gerçekleştirdi.
HP, Sahteciliğe ve Dolandırıcılığa Karşı Programı (Anti Counterfeiting and Fraud – ACF) kapsamında müşterilerini ve iş ortaklarını sahte baskı ürünlerine karşı dikkatli olması için aktif bir şekilde eğitiyor.
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yakın zamanda yapılan başarılı operasyonlar aşağıda yer alıyor:
Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri, sahte HP ve Samsung markalı kartuş üreten uluslararası bir suç şebekesini dağıtarak yaklaşık 46.000 yasadışı ürüne el koydu.
Rus yetkililer, birçok baskın gerçekleştirerek sahte HP markalı kartuş üreten bir suç örgütünü çökertti. Yetkililer, konut ve depolara baskın yaparak 215.000'den fazla yasadışı ürünü ele geçirdi.
Suudi Arabistan'daki Riyad yetkilileri yakın zamanda HP yazıcıları için sahte kartuş üreten ve bu kartuşları toptan satan bir suç çetesine son verdi. Bu sırada aralarında sahte ürünler üretmek için sahte toner kartuşlarının ve bileşenlerinin yer aldığı 44.000 yasadışı ürün ele geçirildi.
Kenya ve Uganda yetkilileri de depoları ve outlet mağazalarını basarak birçok toptancıyı ve HP yazıcıları için sahte kartuş satıcılarını yakaladı. Bu süreçte Kampala, Mombasa ve Nairobi yakınlarında 16.000 sahte ürüne el koydu.
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