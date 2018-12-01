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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
01.12.2018 - 23:29, Son Güncelleme:

Rusya'nın, Ay'a istasyonu ne zaman kuruyor?

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Rusya'nın, Ay'a istasyonu ne zaman kuruyor?

Roskosmos ve Rusya Bilimler Akademisi (RAN) konseyi ortak toplantısında alınan taslak kararda, Rusya’nın 2026 ile 2040 yılları arasında Ay’da tam teşekkülü bir üs kurmayı planladığı belirtildi.

Rusya'nın Ay'da kuracağı tam teşekküllü üssün, 2026 ile 2040 yılları arasında bütünüyle tamamlanmasının beklendiği belirtiliyor.

Sputnik'in haberine göre taslakta, tam teşekkülü ay üssünden neyin kastedildiği aktarılmasa da, Roskosmos ve RAN çalışma grubunun 2014'teki önerileri arasında yer alan, "Ay üssünde kozmonotlar için yaşam destek ve radyasyondan koruma sistemleri, yer ve uzay izleme merkezleri, enerji kaynağı ve iletişim tesisleri, Ay maddeleri ve doğal kaynaklarının işlenmesi ve kullanılması ile ilgili deneyler için alan standları, yeni uzay araçları ve teknolojilerin test edileceği standlar. Üssün çevresinde kurulacak astronomik gözlem evi" benzeri yapıların kurulacak Ay istasyonunda inşa edilebileceği öngörülüyor.

AY'IN GÜNEY KUTUP BÖLGESİNE KURULMASI PLANLANIYOR

Aydınlığın en fazla sürdüğü, dünyadan sürekli görünürlük ve yaşam destek sistemi için lokal doğal kaynakların mevcudiyeti dikkate alınarak üssün, Ay'ın güney kutup bölgesine yapılması planlandı. 

Perşembe günü, 2025'in sonlarında bir Rus ulusal istasyonunun Ay'ın yörüngesine kurulması çalışmalarının başlayacağı ve daha sonra Ay'ın yüzeyine kozmonotları indirecek gemi ve kalkış-iniş modüllerin yörüngedeki istasyonuna yerleştirileceği açıklanmıştı.

Daha önce, Roskosmos ve RAN'ın, Rusya'nın Ay programını üç ay içinde hazırlayıp devlet başkanı ve hükümete sunacağı bildirilmişti.

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