Rusya'da selfie ile hastalıkları teşhis edebilen uygulama geliştirildi

Nijnıy Novgorod'da selfie çekme yöntemiyle hastalıkları erken aşamada tespit edebilen bir cep telefonu uygulaması geliştirildi.

MeCare isimli projenin yöneticisi Sergey Blintsov, Sputnik'e yaptığı açıklamada "MeCare, kişilerin selfie'lerini analiz ederek Parkinson dahil çeşitli hastalıkları koyabilen ve kardiyovasküler durumu tespit edebilen eşsiz bir yöntem" ifadesini kullandı.

'YÜZDE 95 DOĞRU TEŞHİS'

Uygulama ile yapılan teşhislerin yüzde 95 olduğunu belirten Blintsov, uygulamanın kişilerin fiziksel durumunu daha iyi göstermeye yönelik bir fitness bileziği veya akıllı saat görevi gördüğünü de söyledi.

Blintsov, uygulamaya erişimin ücretsiz olmasını istedikleri ve teşhis edebildiği hastalıkların sayısını arttırmayı planladıklarını ifade etti.