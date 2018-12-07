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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
07.12.2018 - 07:22, Son Güncelleme:

Rus bilim insanları 3D yazıcıyla uzayda fare tiroidi geliştirdi

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Rus bilim insanları 3D yazıcıyla uzayda fare tiroidi geliştirdi

Rus bilim insanları 3D yazıcı kullanarak yörüngedeki Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) yerçekimsiz ortamda fare tiroidi geliştirmeyi başardı. Bilim insanları gelecekte insan organı da geliştirebilir.

Organaut isimli çığır açıcı bir buluş 3 Aralık'ta Soyuz MS-11 uzay aracıyla UUİ'ye götürüldü. Cihaz, yerçekimsiz ortamda bilim kurgu filmlerindeki gibi bir olayın gerçekleşmesine vesile oldu. Yazıcı ile fare tiroidi geliştirilebildi.

3D Bioprinting Çözümler şirketinin iştiraki Invitro'dan Sputnik'e yapılan açıklamada "Uzaydan görüntüler aldık. Kameraya alınan görüntülerde fare tiroidinin canlı yapısı görülüyor" ifadeleri kullanıldı.

Invitro sözcüsü, yazıcı ile üretilen organların yerçekimsiz ortamda Dünya'dakinden çok daha hızlı olgunlaştığını ve hücrelerin daha hızlı geliştiğini ifade etti.

Kaynağa göre, bu adım gelecekte gezegenimiz dışında insan dokusu üretme yolunda önemli bir adım olabilir.

'HİÇBİR ŞEY İMKANSIZ DEĞİL'

Sputnik'in haberine göre Invitro CEO'su Aleksandr Ostrovskiy de ‘Gelecekte yazıcılarla uzayda insan organı üretilebilir mi?' sorusuna "Hiçbir şey imkansız değil. Tek mesele maliyet. Şimdilerde yeni biyo yazıcı türleri üzerinde çalışıyoruz" yanıtını verdi.

Rus bilim insanları 3D yazıcıyla uzayda fare tiroidi geliştirdi
UUİ’de edinilen sonuçlar bu ay Dünya’ya getirilecek ve Şubat 2019’da kamuoyuyla buluşturulacak.

Invitro'nun geliştirdiği FABION isimli yazıcıyla 2015'te fare hücreleri geliştirilebilmişti.

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