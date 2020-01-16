Robotların çalıştığı restoranlar bir bir batıyor

Silikon Vadisi'nin ön ayak olduğu ve salt robotların çalıştığı bazı restoran ve kafelerde işler beklendiği gibi gitmiyor. İş gücünü daha ucuza getirmek isteyen işletmelerin tercih ettiği robotlar, işletmeleri kurtarmaya yetmiyor; aksine kepenk indirmelerine yol açıyor. Robotik kahve barı Cafe X adlı işletmenin de bu hafta içerisinde havaalanı şubesi hariç tüm şubelerini kapattığı ortaya çıktı. Robotların pizza servisi yaptığı Zume isimli restoran da birkaç gün önce piyasadan çekildiğini duyurmuştu.



Tüm bu gelişmeler, robotların müşteriler için çekici bir unsur olmadığını ortaya koyuyor. Yani işletmeler bir yandan maliyetleri düşürmeye çalışırken, diğer yandan insanları içine çekecek etkiyi yaratmayı başaramıyor.



Gelecekte de yoğun bir şekilde tartışılması beklenen robot işçi tartışması konusunda ekonomistler de yol ayrımında: İki farklı hipotez ortaya atılmış durumda. İlkine göre lokanta sektörü robotlar ile yatırım yapılacak kadar büyük bir getiri sağlamıyor yani işletmelerin yaptığı yatırımlar; getiriyi karşılamıyor. Bir diğer görüşe göre ise müşteriler bir insanla karşılaşmak istiyor ve robotları yemek servisine uygun görmüyor. Yani insan ilişkilerindeki o 'sıcaklık' robotlarla sağlanamıyor.