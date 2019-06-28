Razer DeathAdder 10 milyon satmayı başardı
Razer’ın ikonik oyun faresi olan Razer DeathAdder, 2006’da piyasaya sunulduğundan bu yana 10 milyon adedi geçmeyi başardı.
DeathAdder'ın ergonomik tasarımı, popüler iki oyun tutuş pozisyonu (pençe ve avuç içi tutuşu) için uygun ve yıllar boyunca maksimum performans için tasarlandı. DeathAdder Elite ve DeathAdder Essential, şirketin fare kategorisinde en son ürün grubunu oluşturuyor. DeathAdder Elite amiral gemisi 16.000 DPI doğal bir optik algılayıcıyla Razer’in üstün kontrol ve hassasiyet için kendi mekanik fare anahtarlarına sahip.
DeathAdder, oyun ve takım markalı sürümleri de dahil olmak üzere 25 varyasyonda ortaya çıktı. Turnuva şampiyonları arasında favori olan DeathAdder, Team Liquid ve SKT-1 gibi espor devlerinin renkleriyle sunuldu. League of Legends süperstarı Faker, profesyonel olmadan önce Razer DeathAdder'ı kullanıyordu. Daha sonra DeathAdder ile 2013, 2015 ve 2016 Dünya Şampiyonaları’nı kazandı.
DeathAdder, sol el odaklı olarak da üretilen ilk oyun faresi olarak da biliniyor. Şirket, sol ele uygun DeathAdder'ı orijinal versiyonunun birebir görüntüsünde (mirror image) hazırladı ve solaklara avantaj sağlamak için “onlara özel olarak tasarlanmış fare taleplerini” karşıladı.
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