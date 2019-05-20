PUBG Lite'ın Türkiye çıkış tarihi belli oldu!
PUBG, Lite sürümüyle beraber düşük performanslı bilgisayarlarda da oynanabilecek. Uzun zamandır beklenen oyunun Türkiye'de ne zaman kullanıcılarla buluşacağı ise merak konusu. İşte o tarih!
PUBG Lite PC versiyonu Türkiye'de merakla beklenmeye devam ediliyor. Düşük donanımlı bilgisayarlarda iyi bir PUBG deneyimi sağlayan Lite versiyonunun Türkiye çıkış tarihi belli oldu.
Uzun zamandır beklenen PUBG Lite 23 Mayıs tarihinde kullanıcılarla buluşacak. Söz konusu sürümü deneyimleyebilmeniz için ise ön kayıt oluşturmanız gerekiyor. Ön kayıt programının halen açık olduğunu da belirtelim. PUBG Lite'ın resmi internet sitesine giderek hemen başvuru yapabilirsiniz.
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