PUBG Lite nasıl indirilir?
Düşük donanıma sahip bilgisayarlarda PUBG oynama firsatı sunan PUBG Lite ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor. Peki PUBG Lite nasıl indirilir?
Dünyayı kasıp kavuran oyun PUBG'yi oynamak için bilgisayarınızın iyi bir sisteme sahip olması gerekmiyor. PUBG Lite indirerek düşük donanımlı cihazlarda iyi bir PUBG deneyimi yaşayabilirsiniz. Peki PUBG Lite nasıl indirilir?
İlk olarak bir PUBG hesabına sahip olmanız gerekiyor. Buradan ulaşabilirsiniz. Hesabınızı açtıktan sonra Buradaki link üzerinden PC’nize Lite sürümünün kurulum dosyasını indirin. Dosyayı bilgisayarınıza kurun ve giriş yapmadan kapatın.
Henüz yalnızca Tayland için sunulan oyunu indirmek için VPN kullanmanız gerekiyor. VPN ile bölgenizi Tayland olarak ayarladıktan sonra indirmiş olduğunuz PUBG Lite'ı açın. Karşınıza çıkan sayfaya üyelik bilgilerinizi girin. Ardından pencerenin sol alt köşesinde yer alan turuncu butona tıklayın.
Son olarak oyuna giriş yapabilmek için denetim masasından saat ve zaman dilimini Bongkok olarak ayarlamanız gerekiyor. Tüm bu adımları gerçekleştirdikten sonra PUBG Lite'ı oynayabilirsiniz.
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