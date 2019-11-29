PlayStation ve oyun fiyatlarında Black Friday indirimleri başladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriPlayStation ve oyun fiyatlarında Black Friday indirimleri başladı
GeriTeknoloji PlayStation ve oyun fiyatlarında Black Friday indirimleri başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
29.11.2019 - 07:21, Son Güncelleme:

PlayStation ve oyun fiyatlarında Black Friday indirimleri başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
PlayStation ve oyun fiyatlarında Black Friday indirimleri başladı

Sony, 29 Kasım tarihinde (bugün) başlayacak olan Black Friday indirim kampanyasını duyurdu. İndirim dönemi boyunca PlayStation 4 konsol paketleri, PlayStation VR, aksesuarlar ve oyunlar indirimli fiyatlarıyla satışa sunulacak.

Black Friday kampanyası çerçevesinde 29 Kasım – 5 Aralık tarihleri arasında PlayStation 4 Pro 1 TB konsol 3099 TL, PlayStation 4 1 TB ve ikinci DualShock 4 bulunan paket 2799 TL, içerisinde PlayStation 4 500 GB ve 3’er oyun bulunan Mega Paket ile Hits paketleri ise 2289 TL fiyat etiketiyle satılacak. 

İçerisinde PS VR başlığı, PlayStation Kamera ve PS VR Worlds oyunu bulunan PlayStation VR paketi ise 1889 TL’den satışta olacak. DualShock 4’ler de Black Friday boyunca indirimli ürünler arasında yer alıyor. Mavi, siyah, beyaz ve kırmızı renkleri 5 Aralık tarihine kadar 499 TL yerine 329 TL, diğer renkleri ise 549 TL yerine 369 TL’den satılacak. 

29 Kasım – 5 Aralık tarihleri arasında God of War, Detroit: Become Human, Marvel’s Spider-Man ve Days Gone oyunlarında da büyük indirimler oyuncuları bekliyor. Yine aynı tarihlerde PlayStation Hits serisinden The Last of Us Remastered, Bloodborne, Gran Turismo Sport, Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu, Uncharted: Kayıp Miras, Killzone: Shadow Fall ve Infamous Second Son oyunları arasından seçilecek 2 adet PlayStation Hits oyunu 179 TL tek fiyatla satılacak. 

Borderlands 3, Red Dead Redemption, The Outer Worlds, NBA 2K20, WWE 2K20, NBA 2K Playgrounds 2 ve Just Cause 4 oyunları da 29 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında büyük indirimlere sahip olacak. 

Black Friday kapsamında 29 Kasım – 5 Aralık tarihinde satılacak indirimli konsol ve aksesuarlar listesi: 

PS4 Pro 1 TB 3099 TL
PS4 1 TB + ikinci DS4 2799 TL
PS4 500 GB Hits Paketi (GT Sport + Uncharted 4 + Horizon Zero Dawn) 2289 TL
PS4 500 GB Mega Paket (Detroit + The Last of Us + God of War +
2000 Fortnite V-Buck) 2289 TL

PlayStation VR Paketi (PS VR + PS Kamera + PS VR Worlds) 1889 TL
DualShock 4 (mavi, siyah, beyaz, kırmızı) 329 TL
DualShock 4 (diğer renkler) 369 TL

Black Friday kampanyası kapsamında 29 Kasım – 5 Aralık tarihleri arasında sunulan indirimli oyunlar: 

Days Gone 299 TL
Marvel’s Spider-Man 189 TL
God of War 129 TL
Detroit: Become Human 129 TL

29 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında sunulan, dağıtımını Sony Eurasia’nın üstlendiği oyunlar: 

The Outer Worlds (PS4) 319 TL
Borderlands 3 (PS4) 299 TL
NBA 2K20 (PS4) 279 TL
WWE 2K20 (PS4) 269 TL
Red Dead Redemption (PS4) 199 TL
NBA 2K Playgrounds 2 (PS4) 69 TL
Just Cause 4 (PS4) 149 TL

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle