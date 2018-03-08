Pizza sipariş eden akıllı ayakkabı

Akıllı özellikler ayakkabılara gelmeye devam ediyor. Daha önce GPS modülüyle titreşimle navigasyon tarifinde bulunan ayakkabı çalışmaları görmüştük ancak Pizza Hut'tan bir akıllı ayakkabı görmek belki de pek çok kişinin aklına gelmeyecek bir şey. İnanması zor olabilir fakat ünlü pizza şirketinin daha önce de benzer bir ürünü vardı. Adı ise Pie Tops idi.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Pie Tops adındaki ayakkabılarıyla dikkatleri üzerine çeken Pizza Hut, bu akıllı ayakkabısıyla pizza severlere hitap ediyordu pek tabii. Ayakakbının üzerindeki kulakşığa dokunarak pizza siparişi verebilmek mümkündü. Elbette bunu akıllı telefonunuza Bluetooth yoluyla yapabilen ayakkabı, telefonunuzda uygulamayı kullanıyordu.





Pizza Hut, aradan geçen 1 yılın ardından ayakkabısının 2018 modelini de tanıttı. Adını ise tahmin etmek zor değil: Pie Tops II.

Pie Tobs II, yenilenen tasarımıyla olduğu kadar yeni özellik kazanmasıyla da ilgi çekici bir ayakkabı. Önceki model gibi yine pizza siparişi verebilen ayakkabı, artık televizyon yayınını da duraklatabiliyor. Böylece pizza siparişi kapınıza geldiğinde, televizyonu durdurmak için uzaktan kumanda aramanıza gerek olmayacak. Görünüşe göre Pizza Hut her şeyi düşünmüş!

Kırmızı renginin yanı sıra Wheat adıyla, kahverengi buğday rengiyle de satışa sunulacak olan Pie Tops II, 19 Mart haftası satışta olacak ve HBX aracılığıyla satın alınabilecek. Yeni ayakkabıların fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.



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