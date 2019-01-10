Parmak iziniz yoksa artık WhatsApp da yok!
WhatsApp'ta yeni bir özellik gelmek üzere. Ancak bu kez kullanıcıların güvenliğini ön planda tutan uygulama, parmak izi olmadan uygulamaya giriş iznini kimseye vermeyecek. Böylece kullanıcıların güvenliğini bir üst seviyeye taşımış olacak.
WhatsApp'ta kimlik doğrulama adına yeni bir özellik daha devreye giriyor. Parmak izini veren kullanıcılar artık WhatsApp'a girmek için parmak izini kullanmak durumunda kalacak. Bu aslında zorunluluktan öte kullanıcıların güvenliğinde yapılan çok önemli bir iyileştirme. Henüz beta sürümde bulunan bu özelliği kullanabilmek için Ayarlar > Hesap > Gizlilik yolunu takip etmek gerekiyor.
Parmak izinini verdiğinizde WhatsApp'ta hemen her ayarınıza ulaşabileceksiniz. WhatsApp'ı her açtığınızda parmak iziniz istenecek; vermediğiniz taktirde uygulama açılmayacak, konuşma kayıtlarını göremeyeceksiniz, yazışamayacaksınız.
Test aşamasına gelen özelliğin çok yakında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.
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