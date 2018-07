Paladins: Overwatch'un izinde mi yoksa kendi yolunda mı?

Oyun dünyasında en sevdiğim stüdyolardan biri de Hi-Rez Studios. Free to Play oyun üreten firmalar arasında devamlı öne çıkan, her oyunda

kendi kitlesini bir şekilde oluşturan, hayranlıkla takip ettiğimiz oyunları birbiri ardına piyasaya sunan Hi-Rez Studios, başlarda adını bilim kurgu MMORPG’lerin arasında bence iyi bir yeri olan Global Agenda ile duyurmuştu. Daha sonra ise Tribes: Ascend, bir MMOFPS oyunu olarak piyasaya çıktı. Bu iki oyun -her ne kadar şu anda aramızda olmasalar da- gayet kaliteli yapımlardı. Ancak Hi-Rez’in asıl patlamayı yaptığı oyun Smite oldu. Üçüncü şahıs kamerasından oynanan Smite, tanrıları çarpıştırdığımız bir MOBA oyunu olarak karşımıza çıktı. Dünya genelinde e-spor şampiyonaları dahi düzenlendi. Ülkemizde de Smite’ın oldukça fazla seveni olduğu bir gerçek. Tüm bunlar yetmezmiş gibi, Smite temasındaki kart oyunu Hand of God da firmanın oyun listesinde kendine yer edinmiş durumda. Smite’ın ardından ise Hi-Rez’in yeni kozu Paladins ortaya çıktı.

Ne kadar özgün? Bir MMOFPS olarak dikkat çeken Paladins’in en sansasyonel yanı oyunun Overwatch ile olan benzerliği. Erken erişimde denediğim oyun, ilk kez ortalıkta göründüğünde Overwatch’un da piyasaya çıktığı döneme denk gelmişti. Dolayısıyla gerek karakterlerin gerekse oyun yapısının benzerliği açısından Overwatch’a biraz fazlaca benzemekle eleştirildi. Bu eleştirilerin bir kısmı elbette haklı. Oyun yapısı ve karakterlerin bir kısmı gerçekten de Overwatch ile büyük benzerlik taşıyor. Yine de Overwatch gibi önemli bir oyunun ücretsiz bir alternatifi olarak düşünüldüğünde Paladins bence çok başarılı bir yapım. Zaten kendi oyuncu kitlesini de çoktan oluşturmuş durumda. Paladins an itibariyle tam olarak 36 karakteri bünyesinde barındırıyor. Bu açıdan bakıldığında Overwatch dahi bünyesinde sadece 27 karakter barındırıyor. Her ne kadar oyun ilk çıktığı zaman gerçekten de Overwatch ile örtüşen karakterler görmüş olsak da daha sonra yepyeni karakterler sayesinde oyun yavaş yavaş o kendisine özgü havayı yakalamış durumda. Ancak birkaç karakter dışında bu karakterler Overwatch’daki gibi istediğiniz zaman kullanılabilir değil. Birkaç karakter açık olarak geliyor ve kalan karakterleri oyun içinden kazanabileceğiniz altın ile ya da para yatırarak elde edebileceğiniz kristal ile siz elde ediyorsunuz. Altınları görevlerden veya oyunlardan kazanabiliyorsunuz. Kristaller ise para harcayarak elde edebileceğiniz bir içerik. Elbette oyun Free to Play yapıda olduğu için, karakterlerin tamamı seçilemiyor diye oturup dertlenecek değiliz.







Modlar ve oyun mekanikleri



Paladins içerisinde Team Deathmatch ve Siege oyun modalarını barındırıyor. En az seviye beş olduğunuzda ve 14 şampiyona sahip olduğunuzda ise dereceli sıralar açılıyor. Hesabınıza seviye atlatmak aslında çok zor değil ancak 14 şampiyonu almak biraz vakit alabiliyor. Team Deathmatch hepimizin bildiği gibi, öldürdükçe skor kazandığımız ve hedeflenen skora ulaşan takımın maçı kazandığı oyun modunu oluşturuyor. Siege modunda ise rakipleri öldürmek sadece hedefe giden bir yan görev gibi. Ana amacınız, patlayıcı dolu bir vagonunda yanında kalarak bu vagonun yol boyunca hareket etmesini ve hedefe ulaşmasını sağlamak ya da tam tersine rakip takımın bunu yapmasını önlemek. Aslında henüz oyun erken aşamadayken Onslaught isimli -deneme şansı bulamadığım- bir mod daha olsa da bu modun tam sürüme geçmeden önce kaldırıldığını gördüm.



Oyun içinde karakteri geliştirebiliyor olmak oyuna ufak bir MOBA elementini dahil etmiş ve genel konsepte çok da güzel oturmuş. Buna girmeden önce kart setlerinden bahsetmek istiyorum. Oyunda belirli kart setleri oluşturup her bir karaktere özel bir kart seti atayabiliyorsunuz. Bu kart setleri size yeteneklerinizi pasif olarak güçlendiren ekstra özellikler katıyor. Bir kart seti beş farklı karttan oluşuyor. Hemen belirteyim, kart destenizi henüz menüdeyken ayarlamanız çok daha yararlı olacaktır. Diğer yandan oyun içinde seçebildiğiniz bazı yetenekleriniz var. Bu yetenekler Defense, Utility, Healing ve Attack olarak dörde ayrılıyor. Bu dört başlığın her biri ise üçer kademeden oluşan üçer farklı yetenek içeriyor. Bu yetenekleri oyunda zamanla açıyorsunuz. Aslında her birinin ne işe yaradığı adından belli. Yine de ufak bilgilendirmeler yapmakta bence yarar var. Defense ve Heal aslında şampiyonun tank özelliklerini artırmasının yanında rakibin debuff etkilerini de ortadan kaldırmak için kullanılıyor. Utility ise daha efektif işlemler yapıyor. Ulti yeteneğinizin ve diğer yeteneklerinizin bekleme süresini kısaltma, savaş alanına giderken sizi hızlandıran bineğin ya da karakterin hızını artırma gibi özelliklere sahip. Attack sınıfı ise elbette karakterin saldırı gücüne yönelik etkileri artırıyor.



Paladins gerek oynanışı gerekse bedava ve Türkçe olması ile bence oldukça eğlenceli bir yapıya sahip. Açıkçası ilk kez erken erişimde oynadığım zaman Paladins bana Overwatch’un arkasına bindirilmiş ücretsiz bir denemeden fazlası değilmiş gibi geliyordu. Ancak her iki oyunu da yeterince oynamış bir oyuncu olarak Paladins’in artık kendi yolunda ilerlediğini söyleyebilirim. Yine de daha fazla oyun modu ve oyun içi etkinlik gerekiyor ve Hi-Rez’in bu konularda daha fazla adım atması gerektiği açık. Böylesine eğlenceli bir yapımı denemek isterseniz Steam’e göz atmayı unutmayın.