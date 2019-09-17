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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
17.09.2019 - 06:00, Son Güncelleme:

Ozon tabakasındaki delik küçülüyor: Son 30 yılın en düşük seviyesine geriledi

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Ozon tabakasındaki delik küçülüyor: Son 30 yılın en düşük seviyesine geriledi

Antarktika üzerinde tespit edilen ozon tabakasındaki deliğin son 30 yılın en düşük seviyesinde olduğu görüldü.

Avrupa Birliği Kopernik Atmosfer Gözlem Servisi (CAMS), ozon deliğinin Eylül ayı ölçümlerinin, normaldeki genişliğinden çok daha küçük olduğunu açıkladı.

Ayrıca ozon deliğinin güney kutbu merkezinden bir miktar saptığı tespit edildi.

Önümüzdeki günlerde ozon tabakasında incelmede düşüş olması bekleniyor.

Ozon, üç oksijen atomundan oluşan bir molekül ve güneşin zararlı mor ötesi ışınlarından yayılan radyasyonun dünyaya ulaşmasını engelliyor.

Ozon tabakasındaki delik küçülüyor: Son 30 yılın en düşük seviyesine geriledi

Kimyasallar döngüyü bozuyor

Ozon gazı, dünyanın 20-30 km çeperindeki stratosfer tabakasında sürekli bir şekilde ortaya çıkıp kayboluyor.

Kirlenmemiş atmosferde bu döngü birbirini dengeliyor. Ancak insan aktivitesi nedeniyle atmosfere salınan klor ve brom içeren kimyasallar bu dengeyi bozuyor; ozon tabakasının özellikle Antarktika'da Eylül-Ekim aylarına denk gelen ilkbahar döneminde ozon tabakasındaki incelme en üst boyuta ulaşıyor.

1987'de imzalanan Montreal Protokolü, atmosfere en çok zarar veren kimyasalların üretimi ve kullanımının yasaklanmasını öngörmüştü.

Ozon tabakasında en fazla incelme olan alanın geçen hafta 5 milyon km kareye indiği görüldü. Geçen yıl aynı dönem bu alanın büyüklüğü 20 milyon, 2017'de ise 10 milyon km kareydi.

Bilim insanları, ozon tabakasındaki onarılmanın iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu, stratosfer tabakasındaki uzun vadeli bir soğumanın ozon kaybını artırabileceğini söylüyor.

Ozon tabakası kalınlığının 2060'larda 1970 öncesi seviyesine dönebileceği belirtiliyor.

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