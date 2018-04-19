Oyun skandalı: Penis uzatıcısı reklamı gösterdiler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriOyun skandalı: Penis uzatıcısı reklamı gösterdiler
GeriTeknoloji Oyun skandalı: Penis uzatıcısı reklamı gösterdiler
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
BBC Türkçe
19.04.2018 - 06:36, Son Güncelleme:

Oyun skandalı: Penis uzatıcısı reklamı gösterdiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Oyun skandalı: Penis uzatıcısı reklamı gösterdiler

ABD merkezli internet mağazası Wish.com, çocukların oynadığı bir cep telefonu oyununda içinde bir penis animasyonunun da yer aldığı penis uzatıcısı reklamı gösterdiği için eleştirildi.

İngiltere'de reklamları denetleyen Reklam Standartları Otoritesi (ASA) Wish.com'un "sorumsuzca" davrandığını ve gelecekte reklamlarının doğru yaş gruplarına gösterildiğinden emin olması gerektiğini söyledi.

Bu, Wish'in son beş aydaki üçüncü kural ihlali oldu.

Şirket bu üç olayda da eleştirilere yanıt vermedi.

Kuralları çiğneyen şirketleri cezalandırma yetkisi kısıtlı olsa da ASA BBC'ye Wish.com'a "gerektiğinde baskı yapmaya devam edeceğini" söyledi.

ASA'nın kararını açıkladığı reklam, 26 Kasım günü Zynga'nın Crazy Cake Swap ve Ketchapp'ın 2048 oyunlarında çıkmıştı.

Reklamda iki ayrı kare içinde bir penis animasyonu ve bir penis uzatma aparatı animasyonu gözüküyordu.

Reklamın gözüktüğü iki oyun da Avrupa'nın video oyun değerlendirme kuruluşu tarafından tüm yaşlara uygun oyunlar olarak tanımlanmıştı.

Reklam ayrıca bazı Samsung telefonlarında yüklü halde gelen Peel Smart Remote adlı TV uzaktan kumanda uygulamasında da gözükmüştü.

2048 uygulamasını geliştiren Ketchapp, oyunda gözüken reklamlardan sorumlu olamayacağını düşündüklerini fakat şikayetin ardından oyunun yaş limitini artırdıklarını açıkladı.

ASA, Zynga'nın bir yanıt vermediğini, Peel'inse verdiği yanıtta anlamlı bir bilgi olmadığını belirtti.

Wish daha önce de fermuarı açılmış bir kedi kostümü giyen ve kalçaları gözüken bir kadının yer aldığı bir reklam ile göğsünde bir ısırık dövmesi gözüken bir kadının yer aldığı reklamlar nedeniyle Wish'i uyarmıştı.

Bu reklamlar Facebook'ta da gözükmüş, ASA bu görüntülerin çocuklarda üzüntüye yol açabileceğini belirtmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Oyun skandalı: Penis uzatıcısı reklamı gösterdiler

Amazon'un "prime" üye sayısı 100 milyonu aştı

Fotoğrafçının ve fotoğraflanan kişinin hakları

Dünyanın en büyüğü havalanıyor! Eşi benzeri yok...