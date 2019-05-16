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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
16.05.2019 - 12:32, Son Güncelleme:

Oyun geliştiricileri İTÜ'de buluştu

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Oyun geliştiricileri İTÜ'de buluştu

İTÜ Oyun Tasarlama ve Geliştirme kulübü tarafından düzenlenen Oyun Geliştirme Günlerinde oyun geliştiricileri, 48 saatlik bir zaman dilimi içinde video oyunu yapmak için ter dökecek.

İTÜ büyüyen oyun sektöründe gelişmeleri değerlendirmek ve çeşitli eğitimler, seminerler ve game jamler ile Türkiye’deki oyun geliştiricilerine destek sağlamak amacıyla kapılarını oyun geliştiricilerine açtı. İTÜ Oyun Tasarlama ve Geliştirme kulübü tarafından düzenlenen Oyun Geliştirme Günleri, Oyun Geliştirme Konferansı ve Jamination’19 adındaki game jam olmak üzere iki bölüm halinde gerçekleşiyor.

Konferansın açılışında konuşan İTÜ Arı Teknokent CEO’su Doç.Dr. Deniz Tunçalp, “Oyun sektörü günden güne büyüyor. Ticaret Bakanlığımızın açıkladığı verilere göre 2016’da 500 milyon dolar olan ihracat rakamımız, 2018’de 1 milyar 50 milyon dolara ulaşmış. Bu veriler de Türk oyun geliştiricilerinin global alanda önemli ilerleme kaydettiğini kanıtlıyor. Biz de İTÜ ARI Teknokent olarak, daha fazla sayıda oyun girişimcisine ve firmasına kuluçka merkezlerimizde ve bünyemizde yer vererek desteğimizi artırıyoruz. Oyun girişimcileri, acaba bizi alırlar mı, teknoloji geliştirenler arasında dezavantajlı olur muyuz diye düşünmeden İTÜ Çekirdek ve İTÜ Magnet’e başvursunlar. Oyun girişimlerinden gelen başvuru sayısında istediğimiz artışı yakalayabilirsek, 2019’da İTÜ Çekirdek bünyesinde oyuna özel bir kuluçka programı açmayı da değerlendiriyoruz. Sektörle ilişkili tüm uzmanları, paydaş dernekleri ve büyük oyun firmalarını bu oluşuma katılmak için İTÜ ARI Teknokent’e davet ediyoruz.”

KONFERANSTA OYUN SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRİLDİ

Türk oyun sektörünün çeşitli alanlarından kişilerin katılım gösterdiği konferansta, oyun sektöründe kariyer fırsatları,sektörün akademi ile ilişkisi ve pazarlama stratejileri ile geliştirici yayıncı ilişkileri konuşularak fikir alışverişi yapıldı. Oyun Geliştirme Konferansı 17 Mayıs tarihine kadar sürecek.

GELİŞTİRİCİLER 48 SAAT BOYUNCA TER DÖKECEK

Jamination’19 maratonunda katılımcılar, 48 saat içinde bir veya daha fazla oyun geliştirmek için bireysel veya gruplar halinde birbirleriyle yarışacak. 19 Mayıs tarihinde geliştirilen oyunların sunumu gerçekleştirilecek.

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