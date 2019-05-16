Oyun geliştiricileri İTÜ'de buluştu
İTÜ Oyun Tasarlama ve Geliştirme kulübü tarafından düzenlenen Oyun Geliştirme Günlerinde oyun geliştiricileri, 48 saatlik bir zaman dilimi içinde video oyunu yapmak için ter dökecek.
İTÜ büyüyen oyun sektöründe gelişmeleri değerlendirmek ve çeşitli eğitimler, seminerler ve game jamler ile Türkiye’deki oyun geliştiricilerine destek sağlamak amacıyla kapılarını oyun geliştiricilerine açtı. İTÜ Oyun Tasarlama ve Geliştirme kulübü tarafından düzenlenen Oyun Geliştirme Günleri, Oyun Geliştirme Konferansı ve Jamination’19 adındaki game jam olmak üzere iki bölüm halinde gerçekleşiyor.
Konferansın açılışında konuşan İTÜ Arı Teknokent CEO’su Doç.Dr. Deniz Tunçalp, “Oyun sektörü günden güne büyüyor. Ticaret Bakanlığımızın açıkladığı verilere göre 2016’da 500 milyon dolar olan ihracat rakamımız, 2018’de 1 milyar 50 milyon dolara ulaşmış. Bu veriler de Türk oyun geliştiricilerinin global alanda önemli ilerleme kaydettiğini kanıtlıyor. Biz de İTÜ ARI Teknokent olarak, daha fazla sayıda oyun girişimcisine ve firmasına kuluçka merkezlerimizde ve bünyemizde yer vererek desteğimizi artırıyoruz. Oyun girişimcileri, acaba bizi alırlar mı, teknoloji geliştirenler arasında dezavantajlı olur muyuz diye düşünmeden İTÜ Çekirdek ve İTÜ Magnet’e başvursunlar. Oyun girişimlerinden gelen başvuru sayısında istediğimiz artışı yakalayabilirsek, 2019’da İTÜ Çekirdek bünyesinde oyuna özel bir kuluçka programı açmayı da değerlendiriyoruz. Sektörle ilişkili tüm uzmanları, paydaş dernekleri ve büyük oyun firmalarını bu oluşuma katılmak için İTÜ ARI Teknokent’e davet ediyoruz.”
KONFERANSTA OYUN SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRİLDİ
Türk oyun sektörünün çeşitli alanlarından kişilerin katılım gösterdiği konferansta, oyun sektöründe kariyer fırsatları,sektörün akademi ile ilişkisi ve pazarlama stratejileri ile geliştirici yayıncı ilişkileri konuşularak fikir alışverişi yapıldı. Oyun Geliştirme Konferansı 17 Mayıs tarihine kadar sürecek.
GELİŞTİRİCİLER 48 SAAT BOYUNCA TER DÖKECEK
Jamination’19 maratonunda katılımcılar, 48 saat içinde bir veya daha fazla oyun geliştirmek için bireysel veya gruplar halinde birbirleriyle yarışacak. 19 Mayıs tarihinde geliştirilen oyunların sunumu gerçekleştirilecek.
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