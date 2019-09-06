Overwatch Legendary Edition Nintendo Switch'e ne zaman geliyor?
15 Ekim’den itibaren Nintendo Switch sahipleri, Overwatch Legendary Edition’la dünya çapında 40 milyondan fazla oyuncuya katılarak dünyanın geleceği için verilen savaşta takım arkadaşlarıyla omuz omuza çarpışacaklar.
Oyuncular toplam 31 kahraman arasından dilediklerini seçerek Dünya üzerinde (ya da Ay’da) bulunan 28 farklı mekânda gerek rekabetçi gerek rekabetçi olmayan (casual) oyun modlarında karşı karşıya gelecek.
Ayrıca, Switch kullanıcıları, konsollarına özel jiroskopik hareket kontrolleri aracılığıyla yepyeni bir oyun deneyimine merhaba diyecek.
“Overwatch’ta oyuncuları iyimser ve parlak bir gelecek senaryosunda bir araya getirip takım çalışmasına yönlendiriyoruz. Nintendo Switch kullanıcılarını da aramızda görmekten son derece mutluyuz,” şeklinde konuşan Blizzard Entertainment başkanı J. Allen Brack, sözlerini “Legendary Edition son üç yılın tüm içerik ve oynanış güncellemeleriyle birlikte geliyor. Nintendo’yla oyunculara yepyeni, mobil bir Overwatch deneyimi yaşatmak adına yaptığımız işbirliğinden dolayı oldukça heyecanlıyız,” şeklinde tamamladı.
Overwatch Legendary Edition dijital sürümüyle sizlerle olacak ve çeşitli kahramanlara ait 15 bonus kostümün yanı sıra 3 aylık Nintendo Switch Online kişisel aboneliğiyle birlikte gelecek. Böylece oyuncular, Switch’lerini kapıp arkadaşlarıyla omuz omuza ya da onlara karşı mücadele etmeye derhal başlayabilecek.
Overwatch Legendary Edition’ı çıkış tarihi olan 15 Ekim’den önce sipariş eden oyuncular, elit Talon ajanı Widowmaker’ın Noire kostümüne sahip olacak. Oyuna 22 Aralık 2019’dan önce giriş yapan tüm Switch kullanıcılarıysa içinden Efsanevi (Legendary) eşya düşme garantili Golden Loot Box kazanacak.
Overwatch Legendary Edition, oyunun diğer sürümlerinde an itibarıyla mevcut tüm kahramanlar, haritalar oyun modları ve güncellemelerle birlikte gelerek Nintendo Switch kullanıcılarına en güncel Overwatch deneyimini yaşatmayı vadediyor:
31 Kahramandan Birini Seçin – Dünyanın dört bir yanından gelen birbirinden ilginç ve sayıları her geçen gün artan kahramanlardan birini seçin. İster zamanda sıçramalar yapabilen Tracer’la düşman saflarının arkasına atlayın ister elit keskin nişancı Ana’nın Biotic Rifle’ıyla takımınızı uzaktan iyileştirin ya da oyuna gelen en son kahraman, çılgın astrofizikçi Sigma’yla yerçekimine dilediğinizce kafa tutun.
Arkadaşlarınızla Birlikte Dünyanın Çeşitli Yerlerinde Mücadele Edin – Uluslararası 28 mekândan birini seçin, Nintendo Switch sisteminin taşınabilirliği sayesinde internetin çektiği her yerde haritadaki kontrol noktalarını ele geçirin, payload’unuzu canınız pahasına koruyun ve görevleri tamamlayın.
6’ya 6 Oyun Modlarında Güçlerinizi Birleştirin – Hızlı Oyun (Quick Play) modunda sizinle aynı yetenek ve deneyim seviyesindeki diğer oyuncularla kapışın, Yapay Zekâya Karşı (Play Vs. AI) çeşitli zorluk derecelerinde oynayın ya da Rekabetçi Oyun (Competitive Play) modunda sezon ödülleri ve sıralamaları için mücadele edin.
Yeni Oyun Şekilleri Keşfedin – Arcade ya da Oyun Tarayıcısı (Game Browser) aracılığıyla benzersiz kuralları olan oyunlar keşfedin veya Workshop’a dalın ve güçlü kod araçlarıyla kişiselleştirilmiş oyun modlarınızı tasarlayıp paylaşarak tüm platformlarda arkadaşlarınızla oynayın.
Nintendo Switch’e özel Overwatch Legendary Edition oyunun sınırlı süreli dönemsel modları, oynanış güncellemeleri ve çok daha fazla yeni içerikle zenginleşmeye devam edecek.
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