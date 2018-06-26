Örümcekler kilometrelerce mesafeyi nasıl kat ediyor?
Yapılan araştırmalar bazı örümcek türlerinin yüzlerce kilometre mesafeyi kat ederek yaşamlarına nasıl devam ettiklerini ortaya koydu.
Almanya’da bilim insanları, uçamadıkları bilinen örümceklerin yüzlerce kilometrelik mesafeleri nasıl kat ettiğini bulabilmek için bir araştırma yaptı. Gözlemlerde örümceklerin rüzgarı kullanarak uçabildiği fark ediliyordu ama bunun nasıl olduğunu kimse bilmiyordu. Bilim insanları bu soruya cevap bulabilmek için Berlin’de bir parkta gözlemler ve laboratuvar deneyleri yaptılar.
Deneyler kapsamında 5 milimetrelik yengeç örümcek olarak da bilinen Xysticus örümceğini kubbe şeklindeki platformun üzerine koyup, yapay bir rüzgara maruz bırakarak örümceği incelediler. Yapılan araştırmada örümcek, önce kendini platforma sabitledi sonra iki bacağını havaya kaldırarak rüzgarın yönünü ve hızını tespit etti.
Rüzgarın yönü ve hızı örümceğin istediği duruma geldiğinde örümcek, havaya üç şerit halinde 700 nanometre kalınlığında bir ağ bırakıyor ve sonrasında platform ile bağını keserek kendini rüzgarın akışına bırakıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle