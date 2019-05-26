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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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A.A.
26.05.2019 - 09:57, Son Güncelleme:

Ordu'da dijital oyun geliştirme eğitimi verildi

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Ordu'da dijital oyun geliştirme eğitimi verildi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, "Yeni oyunlar ve uygulamalarla Ordu'yu daha da zenginleştireceğiz. Yepyeni bir saha açılmış olacak. Çocuklarımızın geleceğini birlikte yazıyoruz." dedi.

Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Yeni oyunlar ve uygulamalarla Ordu'yu daha da zenginleştireceğiz. Yepyeni bir saha açılmış olacak. Çocuklarımızın geleceğini birlikte yazıyoruz." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güler'in çabalarıyla Turkcell'in oyun platformu markası Playcell'in Türkiye'nin dijital oyun sektörüne katkı sunmak amacıyla Ordu'da başlattığı eğitim seferberliği, meyvelerini vermeye başladı.

Dijital oyun eğitimi alan öğretmenler, dünya dijital oyun yazarlarını aratmayacak nitelikte yeteneklerini ortaya koydu.

Gençlere bu alanda istihdam fırsatı oluşturmak amacıyla Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) öğretmenlerine, Makers Türkiye uzman eğitmenleri tarafından dijital oyun geliştirme eğitimi verildi.

Daha önce ilk etabı yapılan eğitimlerde başarı gösteren öğretmenler arasından belirlenen 4 kişi de Makers Türkiye'den 1 mentor aracılığıyla 6-17 Mayıs tarihlerinde arasında 16 kişiye bilgi aktardı.

Eğitim sonunda BİLSEM'de düzenlenen sertifika töreninde hazırladıkları özgün dijital oyunlarını davetlilere izleten öğretmenler alkışlandı.

Güler, burada yaptığı konuşmada, dünyada oyun yazarlığı konusunda büyük bir piyasa bulunduğuna işaret etti.

Oyun yazarlığının Ordu ve Türkiye'nin geleceği için çok önemli bir konu olduğunu vurgulayan Güler, şöyle devam etti:

"Ordu'da yükte hafif pahada ağır, daha çok beyin faaliyetlerine yönelik çalışmalara ağırlık verelim istiyorum. Geleceğin teknolojisinde konuşan makineler ve oyunlar son derece önemli. Bu oyunlarla aynı zamanda stratejik çalışmalar yapılabiliyor. Bu çalışmayı diğer ilçelere de yayarak oradaki beyinleri de toplamayı amaçlıyoruz. Ordu genelinde bin eğitimci hedefini tutturmayı amaçlıyoruz. Meslek olan oyun yazarlığı ile para da kazanırız. Eğitim anlamında da güzel işler yapılır. Dünyada bu anlamda çok büyük, Türkiye'de ise 900 milyon dolarlık bir piyasa var."

Ordu'da bu anlamda çekim merkezi olursa eğitime de katkı sunulabileceğini, uluslararası anlamda satış yapılabileceğini anlatan Güler, "Yeni oyunlar ve uygulamalarla Ordu'yu daha da zenginleştireceğiz. Yepyeni bir saha açılmış olacak. Çocuklarımızın geleceğini birlikte yazıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ordu Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim Sanat Merkezi Müdürü Tuncay Kaya ise bugüne kadar 14 kursiyerin birinci, 13 kursiyerin de ikinci etapta eğitimi tamamladığını bildirerek, dijital oyun yazarlığı konusunda Ordu'da üs olmanın, bunun başlangıcını yapmanın onur ve gururunu yaşadıklarını kaydetti.

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