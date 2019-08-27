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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
27.08.2019 - 13:20, Son Güncelleme:

OPPO global satış ve pazarlama başkanlarını atadı

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OPPO global satış ve pazarlama başkanlarını atadı

Çin merkezli teknoloji üreticisi OPPO’da, yeni bir organizasyon yapılanmasına gidildi. Yapılan organizasyon değişikliği ile Global Satış ve Global Pazarlama İş Birimlerinin kurulduğu duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre bugünden itibaren, daha önce Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İş Başkanı olan Alen Wu, Başkan Yardımcısı ve Global Satış Başkanı olarak atandı. Daha önce Başkan Yardımcısı ve Çin Pazarı Başkanı olan Brian Shen ise Başkan Yardımcısı ve Global Pazarlama Başkanı görevine getirildi. Hem Wu hem de Shen, OPPO CEO'su Tony Chen'e rapor verecek.

OPPO CEO'su Tony Chen şunları söyledi: “OPPO olarak işimizi daima,‘Bir Pazar, Bir OPPO’ global vizyonuyla yürüttük. Küresel pazarlarda, küresel kalkınma hedefi için dünya çapında kaynak entegrasyonuna odaklanmamız gerekiyor. Hem Alen hem de Brian, seçkin birer yönetici olarak OPPO'ya önemli katkılarda bulundular. Bundan böyle küresel ekibimize daha fazla yenilik yapma yolunda liderlik edeceklerine inanıyorum.”

OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou da atamalar hakkında bir değerlendirme yaparak şunları söyledi: “Global pazarlarda, OPPO'nun iş hacminin artması ile birlikte organizasyonumuzda da bir değişikliğe gidiliyor. Yeni organizasyon yapılanmasının Türkiye pazarındaki büyüme hızımıza ivme kazandıracağına inanıyoruz.” 

Alen Wu, Mayıs 2018’den bu yana OPPO’da Uluslararası İş Başkanlığı görevini yürüttü. OPPO geçtiğimiz yıl Wu’nun liderliğinde bir dizi uluslararası pazara başarılı bir şekilde giriş yaptı. Wu, aynı zamanda şirketin global markasının oluşmasına önemli katkılar sağladı. Brian Shen ise Çin Pazarı Başkanı olarak, Mayıs 2018’den bu yana OPPO’nun Çin’deki lider konumunu sürekli geliştirmesine önderlik yaptı. Shen ayrıca, dünya çapında birçok etkileyici marka işbirliğini de içeren çeşitli yenilikçi pazarlama kampanyalarına öncülük etti.

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