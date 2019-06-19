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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
19.06.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Ömür boyu veri güvenliği için sosyal medya hesabından vazgeçmeye razıyız

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Ömür boyu veri güvenliği için sosyal medya hesabından vazgeçmeye razıyız

Kaspersky'nin son raporu 'Dijital gizliliğin gerçek değeri: Tüketiciler kendilerini hafife mi alıyor?', Türkiye’de on tüketiciden dördünün (%41) hayatları boyunca verilerinin gizli kalmasını garanti altına almak için sosyal medya hesaplarından vazgeçmeye razı olduğunu ortaya çıkardı. Dijital gizliliğin korunmasıyla ilgili korkular, tüketicileri kişisel bilgilerinin internette kullanılması ve yayılması konusunda daha kaygılı hale getirdi. Rapor, kişisel bilgilerinin tüketiciler için nasıl ve neden çok değerli hale geldiğini ana hatlarıyla ortaya koyuyor.

Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya servisleri hayatımızın önemli birer parçası haline geldi; şirketin raporuna göre artık Türkiye’de insanların %88'i bu servisleri kullanıyor. Sosyal medya platformları, kendileri hakkında bazı veriler karşılığında kullanıcılarına kendilerini ifade etme, arkadaşlarıyla ve aileleriyle iletişim kurma, evlerinden bile çıkmadan haberleri, görüşleri ve trendleri takip etme fırsatı sunuyor. 

Öte yandan, çeşitli avantajlarına karşın kullanıcıların bir kısmı, dijital gizliliklerini geri getirmeyi sağlayacağı takdirde sosyal medyadan tamamen vazgeçmeyi tercih ediyor. 

Buna göre, Türkiye’de her on kişiden ikisi (%17) artık hangi ünlüye benzediği ya da en sevdiği yemeğin ne olduğu hakkında eğlenceli testlere katılmak için kişisel bilgilerini veremeyecek. Durum, artık farklı web sitelerine ve hizmetlere rahatlıkla giriş yapmak için sosyal oturum açma bilgilerini kullanamayacak olan %44’ü için daha da zor. 

Cep telefonu kullananların sayısının her sene %2 arttığı bir zamanda, Türkiye’de beş kişiden birinin (%20) geri kalan hayatı boyunca verilerinin gizli kalmasını garanti altına alabilmek için cep telefonlarına tamamen veda etmeye hazır olması daha da şaşırtıcı. 

Günümüzde sosyal medya, kullanıcı deneyimi kalitesinin ağırlıklı olarak kişisel bilgiye dayandığı bir aşamada bulunuyor. Bu kişisel bilgiler kimi zaman finansal bilgiler veya konum olurken, kimi zaman alışveriş alışkanlıkları, yemek yeme tercihleri ya da ilişki durumu olabiliyor. Dolayısıyla sonsuza dek kaybedilmiş gibi görünen veri gizliliği hakkında nostaljik hislere kapılabiliyoruz. 

Ne yazık ki bu uğurda sosyal medyadaki tüm varlığınızı feda etmek bile dijital gizliliğinizi korumaya yetmiyor. Bu tek seferlik bir pazarlık değil; bir süreç. 

Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Başkanı Marina Titova, "İnsanlar birkaç yıl önce potansiyel tehditleri ve sonuçlarını hiç düşünmeden çeşitli avantajlar karşılığında özel bilgilerini sosyal medyayla paylaştı. Dünyada veri sızıntılarının sayıca artmasıyla birlikte tüketiciler arasında yeni bir trend görüyoruz. Birçoğu artık kendileriyle bilgili belirli bilgilerin halka açık olmamasını tercih ediyor ve çevrimiçi hizmetlerle paylaştığı bilgiler hakkında daha dikkatli davranıyor. Öte yandan çoğunluk hala dijital gizliliğini nasıl koruyacağını bilmiyor ve bilgilerinin güvende kalmasını garanti altına alabilmek için sosyal medyadan vazgeçmeye razı. Sosyal medya hesaplarının şifrelerini düzenli şekilde güncelleyerek ve güvenlik çözümleri kullanarak kişisel bilgilerini güvende tutmak, verilerinin çevrimiçi güvenliği konusunda tüketicilerin içini biraz daha rahatlatabilir," dedi.

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