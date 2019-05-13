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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
13.05.2019 - 06:59, Son Güncelleme:

Öğrenciler robotik kol tasarladı

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Öğrenciler robotik kol tasarladı

Bolu Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle fizik tedavi ve bomba imha gibi alanlarda kullanılabilecek robotik kol geliştirdi.

Bolu Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle fizik tedavi ve bomba imha gibi alanlarda kullanılabilecek robotik kol tasarladı.

Bolu'ya eğitim ve sağlık alanında onlarca eser kazandıran merhum iş insanı İzzet Baysal adına düzenlenen "Şükran Günleri" kapsamında okullar tarafından İzzet Baysal Caddesi'ne stantlar kuruldu.

Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmeleri tarafından geliştirilen ürünler de stantlardaki yerini aldı.

Sergilenen ürünler arasında fizik tedavi ve bomba imha gibi alanlarda kullanılabilecek robotik kol da bulunuyor.

Yazılımı ve tasarımı öğrenciler ve bilgisayar öğretmeni Yusuf Akgül'e ait robotik kol, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Robotik kol, bilgisayar sensörü sayesinde algıladığı parmak hareketlerini birebir gerçekleştiriyor.

"Tasarımı ve yazılımı bize ait"
Bilgisayar öğretmeni Yusuf Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tasarımı ve yazılımı kendilerine ait robotik kolun bir yıllık çalışmanın sonucu ortaya çıktığını söyledi.

Robotik kolun bilgisayara bağlı kamerayla çalıştığını aktaran Akgül, "Elimizdeki eklemleri kamerayla algılamaya çalışıyoruz. Eklem hareketleri, gerçekleştirmiş olduğumuz yazılım vasıtasıyla bir sinyale dönüşüyor ve robotik kola aktarıyor. Robot koldaki motorların hareket etmesiyle parmağımız nasıl hareket ediyorsa kol da aynı şekilde hareket ediyor." diye konuştu.

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