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Teknoloji
A.A.
20.12.2019 - 07:11, Son Güncelleme:

ODTÜ Teknokent'te "savunma ve havacılık" için iş birliği buluşması

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ODTÜ Teknokent'te "savunma ve havacılık" için iş birliği buluşması

Savunma ve havacılık sektöründe yerli ürünler ve uygulamaların yaygınlaştırılarak bu alandaki iş birliklerinin derinleştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Türksat AŞ ve Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK) tarafından ODTÜ Teknokent'te düzenlenen "B2B" etkinliğinde hem teknolojik yatırımlar değerlendirildi hem de firmalar ürünlerini sunma imkanı yakaladı.

ODTÜ Teknokent CoZone'da düzenlenen "B2B" etkinliğine Türksat AŞ, TSSK ve ODTÜ Teknokent yöneticileri katıldı.

Etkinlik kapsamında, TSSK üyesi olan ve etkinliğe iştirak eden firmalarla teknolojik yatırım gündemi paylaşıldı. Firmalar, gündeme ilişkin projelerini, ürünlerini ve çözümlerini sunma imkanı buldu. Etkinlik, sektörel iş birliklerinin geliştirilmesine de zemin hazırladı. 

Teknokent firmaları tarafından geliştirilen yerli ürünler ve uygulamalar, Türksat uzmanlarına sunuldu. 

- "Yerli ve milli üretim" hassasiyeti

Türksat AŞ Bilişim Müşteri İlişkileri Direktörü Mustafa Çiçek, etkinlikte yaptığı konuşmada, katılım gösteren firmaları paydaş olarak gördüklerini söyledi. Türksat'ın faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Çiçek, "Şirketimizin projelerinde yerli ve milli duyarlılıkla üretim yapan firmalarla çalışmaya gayret ediyoruz." dedi. 

TSSK Koordinatörü Koray Çakır da kümelenmenin çalışmalarına dikkati çekerek, B2B etkinliklerine gelecek yıl da devam edileceğini bildirdi.

Konuşmaların ardından, savunma sanayisi ve havacılık sektörlerinde yerli ürünler ve uygulamaların yaygınlaştırılarak bu alandaki iş birliklerinin derinleştirilmesi amacıyla "B2B" görüşmeleri yapıldı ve yeni güç birliklerinin altyapısı hazırlandı. 

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