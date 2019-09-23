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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
23.09.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

Obruklar uydu verileriyle izlenecek

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Obruklar uydu verileriyle izlenecek

Konya Teknik Üniversitesi bünyesinde Obruk Uygulama Araştırma ve İzleme Merkezi kurulacak. Obruklar uydu verileriyle izlenecek.

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) bünyesinde Obruk Uygulama Araştırma ve İzleme Merkezi kurulacak.

KTÜN Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda obruk oluşumlarının arttığını söyledi.

Geçmişte obrukların dağlık bölgelerde, şimdi ise düz alanlarda meydana geldiğine işaret eden Arık, obrukların yerleşim ve tarımsal alanlarda oluşmaya başladığına dikkati çekti.

Bunun tehlikeli bir durum olduğunun altını çizen Arık, "Bugün itibarıyla obruk sayısı 340 seviyelerindedir. Vatandaşların haber vermediklerini de saydığımızda bu sayının 350 civarında olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Arık, Konya Teknik Üniversitesi bünyesindeki Obruk Uygulama Araştırma ve İzleme Merkezinin yakın zamanda faaliyete gireceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu merkezin temel araştırma alanı obruklar ve bunların oluşum nedenleri olacak. Merkezde mevcut obrukların tespiti, gelecekte obruk oluşabilecek alanların belirlenmesi ve izlenmesi sağlanacak. Uydu görüntüleri, araziye yerleştirilecek sensörler ve jeokimyasal çalışmalarla artık obruk oluşabilecek bölgeleri erken uyarı sistemiyle önceden tespit edeceğiz. Obrukları uydu verileriyle izleyeceğiz. O bölgede geçmişteki yüksekliklerle şimdiki yükseklikleri kıyaslayarak çökme alanlarını belirleyeceğiz. Bazı bölgelerde obruk oluşmadan yüzeyde yarık ve kırıklar meydana gelebiliyor. Bunları da oraya yerleştireceğimiz sensörler sayesinde ya da radon gazı ölçümleriyle belirleyerek obrukları önceden tespit edeceğiz. Obruk oluşumları ani çökmelerin yanı sıra bazen topraktaki hafif çökmelerle de oluşabiliyor. Merkezimizde bunları da tespit ederek orada yaşayan insanların tahliyesi için zaman kazanmış olacağız. Tabii bu bütün obrukları olmadan önce tespit edeceğimiz anlamına gelmemeli."

Merkez bünyesinde danışma kurulu oluşturulacak

Merkezdeki faaliyetlerin alanında uzman akademisyen ve kişiler tarafından yürütüleceğini aktaran Arık, bir de danışma kurulu oluşturulacağını bildirdi.

Arık, "Danışma kurulunda AFAD İl Müdürlüğümüz, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımız, MTA Bölge Müdürlüğümüz, büyükşehir belediyesi ve konuyla ilgili diğer kurumlar bulunuyor. Dönemsel izleme toplantılarında onların önerileri doğrultusunda çalışmalarımıza yön vereceğiz. Böyle bir merkez ilk defa bizim bünyemizde kurulacak. Yani bu zamana kadar Türkiye'de obrukları araştıran bir merkez ya da enstitü yoktu. İnşallah bizimle birlikte böyle bir merkez çalışmalarına başlayacak. Dünyada da bunun örnekleri çok nadir." diye konuştu.

Merkezde çeşitli sebeplerden dolayı oluşan obruklar için çözüm üreteceklerini aktaran Arık, şunları kaydetti:

"Obruklar artık Orta Anadolu'nun bir sorunu olmaktan çıktı. Çünkü Konya'nın belli alanlarının dışına çıkmaya başladı. Eskişehir'de, Çankırı'da ve Şanlıurfa'da oluşan obruklar var. Çeşitli sebeplerle tüm buralarda oluşan obruklar için merkezimiz adeta çözüm merkezi haline gelecek. Obruk oluşum anını tespit ettiğimizde de bölgede yaşayanların tahliye çalışmaları da başlayacaktır."

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