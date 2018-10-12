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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
12.10.2018 - 14:45, Son Güncelleme:

New York'ta Instagram fotoğrafı çekmek için ev tasarlandı

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New York'ta Instagram fotoğrafı çekmek için ev tasarlandı

New York'un popüler SoHo mahallesinde, şehrin göbeğinde bir apartman dairesi, Instagram fotoğrafları için en mükemmel ortamı vadediyor.

New York'un Manhattan bölgesinin popüler SoHo mahallesinde, şehrin göbeğinde bir apartman dairesi, Instagram fotoğrafları için en mükemmel ortamı vadediyor. Reklam ajansı Village Marketing tarafından hazırlanan 220 metrekarelik ev, aylık 15 bin Dolar'a (91 bin Lira) Instagram ünlülerine kiralanıyor.

Sputnik'in haberine göre, Village Marketing'in kurucusu Vickie Segar, Instagram ünlülerinin sırf fotoğraf çekmek için otel odalarını tuttuklarını ya da mobilya mağazalarına gittiklerini gördüğünde böyle bir ev hazırlamanın herkes için en iyisi olacağına karar vermiş.

WAYFAIR EVİ BEDAVAYA DÖŞEDİ

İnternet üzerinden satış yapan mobilya şirketi Wayfair daireyi baştan aşağıya ücretsiz olarak döşemiş. Wayfair bu işten para değil, reklam kazanmak istiyor. Kimi Instagram ünlülerinin bir markadan bahsetmek için 100 bin Dolar aldığı düşünüldüğünde aslında Wayfair'in yaptığı kötü bir yatırım sayılmaz. Zaten Wayfair'in bu tarz gönderiler için anlaşmalar yapan ve mobilya sağlayan bir ekibi de bulunuyor.

New Yorkta Instagram fotoğrafı çekmek için ev tasarlandı

SoHo'daki ev Ağustos ayında açıldığından bu yana Wayfair Instagram'da 5 milyon ziyaretçi aldı. Şirket milyonlarca yeni ziyaretçinin de bu şekilde sayfalarına geleceğini düşünüyor. Wayfair Medya İlişkileri Müdürü Lindsey Graziano "Bütün gönderiler de organik. Evi kiralayanlar gönderilerinde bizi etiketlemek zorunda değil ancak böyle istedikleri için bizden de bahsediyorlar. Bu bizim için bir kazan-kazan durumu" diyor.

FOTOĞRAF İÇİN TASARLANDI

Evi tasarlayan Maggie Lydecker, evde Instagram'da güzel görünecek alanlar oluşturmak için özen göstermiş. Milenyum pembesinin hala çok popüler olduğunu söyleyen tasarımcı, evde oda değil çerçeve tasarladığını söylüyor. Bu çerçeveler, fotoğraflarda hoş görünecek köşelerden oluşuyor.

Fotoğrafların güzel çıkması için evin bol bol doğal ışık alması gerekiyor. Bu yüzden evin pencerelerinde herhangi bir perde ya da jaluzi bulunmuyor. Fotoğraf çekmek için güzel olsa da ev içinde yaşamaya çok uygun değil.

Dairenin üstünde yer alan çatı alanı da yine bir fotoğraf ortamına çevrilmiş. Böylece evi kiralayanlar sürekli benzer fotoğraflar çekmek zorunda kalmıyor. Ayrıca hem çatıdan hem de evin perdesiz camlarından görünen New York manzaraları da fotoğraflara ayrı bir hava katıyor.

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