Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Netflix'te yeni dönem başlıyor, sınırlar kalktı!

    Netflix'te yeni dönem başlıyor, sınırlar kalktı!

    Hürriyet Haber
    04.04.2018 - 07:53 | Son Güncelleme:

    Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği, "dijital medya taşınabilirliği" kuralını hayata geçirmişti. Bu kural kapsamında Amazon Prime Video ve Netflix gibi ücretli medya servisleri AB üyesi ülkelerde yaşayan kullanıcılar için sınırları kaldırdı.

    Netflix gibi servisler bazı ülkelerde kısıtlamalara sahip. Yani bazı ülkelerde izlenebilen içerikler, başka ülkelerde telif hakları nedeni ile izlenemiyor. Bu kısıtlama artık Avrupa Birliği'nin 1 Nisan'da aldığı karar ile kaldırılıyor. Bu karara ilk uyan Netflix oldu.

    Netflix artık Avrupa Birliği'ne üye olan ülkeler arasındaki sınırı kaldırıyor ve içeriklerini birleştiriyor. Bu yeni getirilen özellik şirketin yeni kullanıcılarına sunduğu bir aylık ücretsiz deneme sürümlerinde aktif durumda değil. Avrupa Birliği'nde bulunan kullanıcılar bu özellikten oldukça memnun durumda. Ancak diğer kullanıcılar ise bu özelliğin bütün dünya genelinde sunulması gerektiğini söylüyor ve Netflix'in bu konu hakkında bir şey yapmasını istiyorlar.

    Etiketler: AB , Sınırlar kaldırıldı , İçerikler birleştirildi , ülke kısıtlamaları kaldırıldı
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri