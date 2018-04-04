Netflix'te yeni dönem başlıyor, sınırlar kalktı!

Netflix gibi servisler bazı ülkelerde kısıtlamalara sahip. Yani bazı ülkelerde izlenebilen içerikler, başka ülkelerde telif hakları nedeni ile izlenemiyor. Bu kısıtlama artık Avrupa Birliği'nin 1 Nisan'da aldığı karar ile kaldırılıyor. Bu karara ilk uyan Netflix oldu.

Netflix artık Avrupa Birliği'ne üye olan ülkeler arasındaki sınırı kaldırıyor ve içeriklerini birleştiriyor. Bu yeni getirilen özellik şirketin yeni kullanıcılarına sunduğu bir aylık ücretsiz deneme sürümlerinde aktif durumda değil. Avrupa Birliği'nde bulunan kullanıcılar bu özellikten oldukça memnun durumda. Ancak diğer kullanıcılar ise bu özelliğin bütün dünya genelinde sunulması gerektiğini söylüyor ve Netflix'in bu konu hakkında bir şey yapmasını istiyorlar.