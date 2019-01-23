Netflix aboneleri için iPhone'a yepyeni bir özellik
Netflix, üyelerinin sevdikleri yapımları Instagram Hikayeler’de paylaşabilmesi için mobil uygulama üzerinde yeni bir özellik getirdi. Artık Instagram’daki arkadaşlarınıza ve takipçilerinize Instagram Hikayeler ve direkt mesaj üzerinden kolayca yeni içerik önerilerinde bulunabileceksiniz.
Bunu yapabilmek için Netflix iPhone uygulamasının en güncel versiyonunu kullanmanız gerekiyor. Dilediğiniz yapım üzerinde paylaşım seçeneğine tıklayın; ardından karşınıza çıkan uygulamalar listesinden Instagram Hikayeler’i seçin, yapımın hazır görseli üzerinde istediğiniz mesaj ve etiketleri ekleyerek ister arkadaşlarınıza özel mesaj olarak iletin, ister Instagram Hikayesi olarak tüm takipçilerinizle paylaşın.
Instagram Hikayeler paylaşımınız, takipçileriniz tarafından tıklandığında doğrudan Netflix iPhone uygulamasına yönlendirilecek.
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