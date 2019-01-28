NASA çalışanları tuvalet temizlemeye başladı
ABD'de hükümetin hala kapalı olması NASA'yı da etkiledi. Hükümetin 34 gündür kapalı olması nedeniyle temizlik görevlerinin ücret alamadığı öğrenilirken, NASA'nın kendi personelinden bu işi yapmasını istediği öğrenildi.
NASA'da çalışmak birçok insanın hayalidir. Ancak NASA'da çalışanlarının bir süredir tuvalet temizliği de yaptıklarını biliyor muydunuz? Bu şaşırtıcı gelişme, ABD'de hükümetin kapanması ve üzerinden haftalar geçmesinin ardından ortaya çıktı. NASA'nın Teksas eyaleti Houston şehrindeki Johnson Uzay Merkezi'nde görev alan 200 personelden tuvalet temizliğinde yardımcı olmaları istendi. Sebebi ise dışarıdan NASA'ya çağrılacak temizlik görevlilerine ödeme yapılaması; zira hükümet kapalı olduğu için ödeme de söz konusu olmuyor.
Tuvalet temizliği, çöplerin toplanması, musluk ve lavaboların temizliği, klozet ve kapak hijyen çalışmaları bahsi geçen işlerden sadece birkaçı.
Kapanma sürecinin ne zaman sona ereceği bilinmediğinden NASA bir süre daha 'işleri' bu şekilde götürmek durumunda.
Hangi kurumlar etkilendi?
ABD'de iç güvenlik, ulaştırma, ticaret, bayındırlık, şehircilik, adalet kurumları hükümet kapanmasından etkilendi. Amerikan Uzay Ajansı NASA, vergi daireleri ve gelir idaresi dairesi de çalışanlarının çoğunu dönemsel izne göndermek zorunda kaldı.
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