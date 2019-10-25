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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
25.10.2019 - 12:00, Son Güncelleme:

Müzedeki termal kameradan meme kanseri olduğunu öğrendi

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Müzedeki termal kameradan meme kanseri olduğunu öğrendi

İngiltere'de bir kadın meme kanseri olduğunu İskoçya'nın Edinburgh kentindeki bir müzenin termal kamerasından öğrendi.

Bal Gill, Mayıs'ta ailesiyle gittiği "Camera Obscura and World of Illusions" adlı karanlık oda ve illüzyon müzesinde termal kameraya el sallayıp fotoğraf çektirirken sol göğsünde kırmızı bir ışık gördü.

Gill, "Yanımdakilerin hiçbirinde böyle bir şey yoktu. Şüphelendim. Eve gidinde Google'dan termal kameralarla ilgili arama yaptım ve onkologların teşhis için termal kameralardan yararlanabileceğini öğrendim. Ertesi gün doktora gittim ve meme kanseri olduğumu öğrendim" dedi.

Hastalığı erken aşamada tespit edilen ve şimdi üçüncü kez ameliyat olmayı bekleyen 41 yaşındaki Gill müzeye gönderdiği teşekkür mektubunda "Kameraların amacının kanser teşhisi olmadığını biliyorum. Ama müzenize ziyaretim hayatımı değiştirdi. Kameralarınız olmasaydı kanser olduğumu belki hiç öğrenemeyecektim" dedi.

Müzenin Genel Müdürü Andrew Johnson da "Kameralarımızın böyle bir yeteneği olduğunu bilmiyorduk" dedi.

Termal görüntüleme olarak da bilinen termografide özel bir kamerayla memenin yüzündeki elektromanyetik ışınım ölçülüyor. Sıcaklık artıkça ışınım miktarı da artıyor. Kanser hücreleri çok hızlı büyüyor ve çoğalıyor. Kanser tümörlerinde kan dolaşımının hızlanması derinin sıcaklığını artırıyor.

'Geçmişte denendi ama güvenilir bir yöntem değil'

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi NHS'in medikal direktörlerinden Dr. Tracey Gillies, "Geçmişte termal görüntüleme, kanser teşhisi için denendi ama hiçbir zaman garantili bir yöntem olmadı" dedi.

Arabanız yolda çukuru görünce belediyeye kapattıracakHitachi Vantara tarafından geliştirilen ve henüz pilot aşamasında olan yeni bir sürücü izleme teknolojisi, yollara çıkan araçlarda önemli değişiklikler yapacak.
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