Motorola Razr mı yoksa Samsung Galaxy Fold mu?

Ekranı katlanabilen telefonlar, oldukça kullanışlı ve hoş bir tasarım sahip olsalar da, oldukça yeni bir teknoloji kullanmalarından dolayı bazı sorunları da beraberinde getiriyorlar. Samsung'un bu yılın başlarında tanıttığı Galaxy Fold ile birlikte Huawei'nin birkaç gün sonrasında Mate X adı altında ekranı katlanabilen telefonlarını ortaya çıkarması, piyasayı oldukça hareketlendirmişti. Sonrasında TCL, ekranı üçe katlanabilen telefonuyla dikkat çekmişti. Son olarak Motorola ise klasik bir tasarımı kullanarak Motorola Razr adında ekranı katlanabilen bir telefonun duyurusunu yaptı.



Önce cihazın özelliklerine yakından bakalım: Motorola'nın katlanabilir ekranlı yeni telefonu Razr, 6.6 inç boyutunda ve 21:9 ekran oranına sahip. Yeni telefonunda OLED ekran kullanan Motorola, tüketicilere 2142 x 876 piksel çözünürlük sunuyor. Telefonda 2.2 GHz hızında Qualcomm Snapdragon 720 işlemci bulunuyor.





6 GB RAM'le çalışan Motorola Razr, 128 GB depolama hafızasına sahip. MicroSD kart desteği bulunmadığından dolayı kullanıcıların pek fazla opsiyonu da bulunmuyor.



Peki Samsung Galaxy Fold ile karşılaştırıldığında ortaya nasıl bir sonuç çıkıyor?

İki telefonun da çekiciliği, tasarımından geliyor. İnce bir yapıya sahip olan Razr'ı taşımak kolay. Samsung Galaxy Fold ise video izleme ve oyunlar için geniş bir ekran alanı sunuyor.

Razr'ın en çok kullanacağınız 16MP kamerası, iyileştirilmiş kamera yazılımıyla iyi sonuçlar veriyor. Kamera uygulaması, fotoğraf, video, karanlık modu gibi işlevlerle oldukça basit. Ana kamera, telefon katlıyken küçük ekranla birlikte selfie yakalamak için kullanılabiliyor. Bu şekilde videolu görüşme de yapabiliyorsunuz.





Ön ekranda videolu sohbet yaparken karşı tarafı daha büyük ekranda görmek isterseniz, ekranı açtığınızda konuşma otomatik olarak merkezi ekrana aktarılıyor.

Galaxy Fold'un altı kamerası, daha önceki Galaxy amiral gemilerinden alınmış. Dışa bakan kamera, Galaxy Note 10'un ön kamerası ve yeterli bir kamera. Cihazı düz hale getirdiğinizde Galaxy 10 Plus'tan alınan 10MP selfie ve 8MP RGB kamerasını görüyorsunuz. Bu ikili, çoğunlukla videolu sohbet ve selfie için kullanılıyor.



Snapdragon 855, 12GB RAM ve 512GB depolama ile Samsung Galaxy Fold, çok daha güçlü. Motorola Razr da elbette yavaş değil. Snapdragon 710 işlemci, 6GB RAM ve 128GB depolamayla gelen telefon, yeterince hızlı.