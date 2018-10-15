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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
15.10.2018 - 07:26, Son Güncelleme:

Microsoft'un katlanabilen yeni telefonu işte böyle olacak!

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Microsoft'un katlanabilen yeni telefonu işte böyle olacak!

Microsoft'un yeni ortaya çıkan katlanabilen telefon patenti, bu defa şaşırtıcı bir biçimde tek ekrana sahip...

Microsoft'un son senelerde sıkça konuşulan ancak bir türlü gerçeğe dönüşmeyen Andromeda cihazı, yeni bir patentle tekrar gündeme geldi.

Patentte Microsoft'un bir başka katlanabilir cihazı hayal ettiğini görüyoruz. Daha önceki katlanan üç ekranın aksine, bu defasında sadece bir esnek ekran tarif ediliyor. Ekran 360 dereceye yakın açılıp kapanmak yerine, sadece aynı yönde açılıp kapanabiliyor.

Microsoftun katlanabilen yeni telefonu işte böyle olacak

Böyle bir cihazda akla gelen ilk şey, katlanabilen ekranın normal ekranlar kadar dayanıklı olmadığı ve esnek malzemenin ne kadar dayanabileceği. Microsoft elbette bunun farkında ve patentte sorunu çözmeye yönelik birkaç şeyden bahsediyor. Örneğin menteşe, açılıp kapanırken "minimum bükülme açısını" belirlemeye izin veriyor. Buna ek olarak menteşe bölümü "köprü yapıları" yardımıyla ekran açıkken onu açık konumda tutmayı sağlıyor. Böylece ekranın katlanan kısmına dokunmak, diğer kısımlarına dokunmaktan pek farklı olmuyor.

Microsoftun katlanabilen yeni telefonu işte böyle olacak

Patent, bir "deforme edilebilir bileşenden" de bahsediyor. Bu bileşen, menteşe mekanizmasında yer alıyor ve ekran katlandığında oluşabilecek "aşırı hassaslığı" ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Bu patent, Microsoft'un bitmek tükenmek bilmeyen katlanabilir cihaz patentlerinden sadece bir tanesi. Bu nedenle böyle bir cihazın piyasaya çıkıp çıkmayacağını söylemek imkansız. Yine de Panos Panay'ın katlanabilen bir Surface cihazı üretmek istediğini biliyoruz ve yeni patent, bu yönde atılmış bir adım olarak değerlendirilebilir.

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