Microsoft'tan yepyeni bir Xbox geliyor!

Ancak bugün Thurrott.com tarafından yayımlanan bir habere göre iki farklı yeni nesil konsol bulunacak. Bu konsolların biri, işlevsellik anlamında günümüzdekilerle aynı olacak ancak diğeri, oyun yayımlamaya özel olacak.

Şu anda Scarlett Cloud olarak adlandırılan hizmet, gecikmeyi düşürmek için oyunların sınırlı bir kısmı yerel olarak çalıştırılırken oyun yayımı yapacak. Thurrott'un söylediğine göre oyunlar aynı anda iki yerde çalışıyorlar ve "Microsoft'un bulutunu kullanarak bir araya getiriliyorlar." Haber, aynı zamanda oyunların Azure üzerinde çalışması durumunda fiziksel olarak çok oyunculu sunucuya daha yakın olduğu için daha az gecikme olacak.

Görünene göre Microsoft, oyun yayımı hizmeti üzerinde FastStart ile çalışıyor. Bu yeni özellik oyuncuların oyun hâlâ indirilirken oyunu oynamalarına imkan tanıyor ve bu da bir oyunu cihazınıza ulaşır ulaşmaz oynamanız için gereken ilk adım.

Aynı oyunları hâlâ her iki konsolda da oynayabileceksiniz ve firma, bu alanda bağlantıyı koparmayı planlamıyor. Hatta geri uyumluluk alanında yapılan çalışmalar ile yeni konsollarınızda da aynı tüm oyunları oynayabileceğiniz fikri yoğun bir şekilde destekleniyor.

Sadece yayım yapacak olan konsolun tam konsoldan çok daha ucuz olması bekleniyor ve her iki konsol da 2020 yılında sunulacaklar. Ancak habere göre, sadece yayım yapacak olan konsolun geliştirilme süreci daha ilerde bulunuyor.



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