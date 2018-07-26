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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
26.07.2018 - 10:28, Son Güncelleme:

Microsoft'tan yepyeni bir Xbox geliyor!

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Microsoft'tan yepyeni bir Xbox geliyor!

Xbox lideri Phil Spencer, bu yıl E3 etkinliğinde hâlâ şüphesi olanlar için Microsoft'un yeni nesil bir Xbox üzerinde çalıştıklarını doğrulamıştı. O zamandan beri de yeni konsolların Scarlett kod adına sahip oldukları ve 2020 yılında sunulacaklarını öğrenmiş durumdayız.

Ancak bugün Thurrott.com tarafından yayımlanan bir habere göre iki farklı yeni nesil konsol bulunacak. Bu konsolların biri, işlevsellik anlamında günümüzdekilerle aynı olacak ancak diğeri, oyun yayımlamaya özel olacak.

Şu anda Scarlett Cloud olarak adlandırılan hizmet, gecikmeyi düşürmek için oyunların sınırlı bir kısmı yerel olarak çalıştırılırken oyun yayımı yapacak. Thurrott'un söylediğine göre oyunlar aynı anda iki yerde çalışıyorlar ve "Microsoft'un bulutunu kullanarak bir araya getiriliyorlar." Haber, aynı zamanda oyunların Azure üzerinde çalışması durumunda fiziksel olarak çok oyunculu sunucuya daha yakın olduğu için daha az gecikme olacak.

Görünene göre Microsoft, oyun yayımı hizmeti üzerinde FastStart ile çalışıyor. Bu yeni özellik oyuncuların oyun hâlâ indirilirken oyunu oynamalarına imkan tanıyor ve bu da bir oyunu cihazınıza ulaşır ulaşmaz oynamanız için gereken ilk adım. 

Aynı oyunları hâlâ her iki konsolda da oynayabileceksiniz ve firma, bu alanda bağlantıyı koparmayı planlamıyor. Hatta geri uyumluluk alanında yapılan çalışmalar ile yeni konsollarınızda da aynı tüm oyunları oynayabileceğiniz fikri yoğun bir şekilde destekleniyor.

Sadece yayım yapacak olan konsolun tam konsoldan çok daha ucuz olması bekleniyor ve her iki konsol da 2020 yılında sunulacaklar. Ancak habere göre, sadece yayım yapacak olan konsolun geliştirilme süreci daha ilerde bulunuyor.

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