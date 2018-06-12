Microsoft'tan yepyeni bir Xbox geliyor!
Microsoft, E3 2018 basın toplantısı sırasında yeni Xbox konsolların gelişim aşamasında olduğunu açıkladı.
Los Angeles'ta başlayan E3 2018 oyun fuarı tüm hızıyla sürüyor. Dünya devleri bir biri ardına oyunlarını duyururken, diğer yandan oyunlara ev sahipliği yapan oyun konsolları cephesinde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sony'den daha önce yapılan açıklamada PlayStation 5 için en erken çıkış tarihinin 2021 yılı olduğu belirtilmiş, oyun severlerin hayalleri suya düşmüştü. Ancak Microsoft tarafında bir hareketlilik var!
Microsoft'tan Phil Spencer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada yeni bir oyun konsolu üzerinde çalıştıklarını resmen doğruladı; "Donanım ekibimiz, yeni nesil Xbox konsollarını geliştirmeye derinlemesine devam ediyor. Burada bir kez daha konsol oyunlarının ölçütünü belirleme sözümüzü yerine getireceğiz." dedi.
Yeni konsolun donanımı ve ne zaman geleceği hakkında hiçbir detay açıklanmadı. Ancak tahminler 2019'da iki yaşına girecek olan Xbox One X'i takip edecek bir konsol gelebileceğine işaret ediyor. Diğer yandan Sony ise PS4 neslinin sona ermek üzere olduğunu açıkladı.
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