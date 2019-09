Microsoft'tan Xbox One sahiplerine bedava oyun müjdesi

Microsoft, Eylül ayına özel 4 oyununu bedava yaptı. Aylık ücreti bulunan Xbox Live Gold üyelerinin yararlanabildiği ücretsiz oyun kampanyasına dahil edilen 4 oyun ise şöyle: Hitman: The Complete First Season, We Are Here, Earth Defence Force 2025, Tekken Tag Tournament 2...

Total Mayhem Games stüdyosunun hem geliştirdiği hem de yayıncılığını üstlendiği We Are Here, donmuş bir çorak arazide kaybolan ikilinin başlarından geçenleri anlatıyor.

Earth Defense Force 2025, Japon geliştirici Sandlot'un oyunu. TPS türündeki yapımda dört asker sınıfından birini yönetiyoruz. Tekken serisinden olan Tag Tournament 2 ise bu ay Live Gold abonelerini bol bol birbirleriyle dövüştürecek gibi görünüyor.

Bu ayın bedava yapılan oyunlarından en dikkat çekeni ise Hitman oldu.