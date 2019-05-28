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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
28.05.2019 - 08:40, Son Güncelleme:

Microsoft'tan Surface Pro için USB-C müjdesi

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Microsoft'tan Surface Pro için USB-C müjdesi

Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden biri olan İnternete sızan ve Microsoft'un edindiği yeni patente göre şirketin popüler tablet bilgisayarı Surface serisinde bugüne dek kullanılmayan USB Type-C portunun yeni modellerde yer alma ihtimali ortaya çıktı.

Microsoft'un bugüne dek desteğini sunmadığı USB Type-C arabirimi için önemli bir gelişme oldu. Patentte yer alan bilgiler doğrulandığı taktirde şirketin yeni model Surface serisi tabletlerinde artık yaygın hale gelen USB-C desteğini de vereceği görülüyor. 

Microsoft'un Surface Pro hibrit dizüstü bilgisayarları, sahip oldukları bazı sorunlara rağmen yıllar boyunca en iyi Microsoft tablet bilgisayarları olarak görüldü. Şirketin Surface serisi tabletler arasında sunduğu bütçe dostu seçenek olan Surface Go bile eleştirmenlerden yüksek puanlar almasını bildi. Bu sebeple USB-C modern bağlantı standardının bu seriye eklenmesi, onu bir üst seviyeye taşıyabilir. Mini DisplayPort gayet iyi, ancak USB-A bağlantısı güncel USB 3.0 standartlarına kıyasla oldukça yavaş bağlantı hızları sunuyor.

Peki USB-C'nin ne gibi bir avantajı var ve Surface serisine geldiğinde ne değişecek? USB Type-C sadece kablonun ters tarafıyla da takılmasına izin veren simetrik yapısı nedeniyle değil, aynı zamanda sağladığı bağlantının çok yönlülüğü nedeniyle de öne çıkan bir bağlantı arayüzü. Basit aktarım hızı rakamlarına ek olarak, bu bağlantı noktası USB hub'ları için bir ana bağlayıcı görevi de yapabilir. Böylece kullanıcılar çok sayıda aygıtı aynı anda bilgisayarlarına sorunsuz bir şekilde bağlayabilir. USB-C bununla da kalmayarak dosya aktarımı ile eş zamanlı olarak şarj işlemini de gerçekleştirebiliyor.

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