Microsoft'tan Surface Pro için USB-C müjdesi
Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden biri olan İnternete sızan ve Microsoft'un edindiği yeni patente göre şirketin popüler tablet bilgisayarı Surface serisinde bugüne dek kullanılmayan USB Type-C portunun yeni modellerde yer alma ihtimali ortaya çıktı.
Microsoft'un bugüne dek desteğini sunmadığı USB Type-C arabirimi için önemli bir gelişme oldu. Patentte yer alan bilgiler doğrulandığı taktirde şirketin yeni model Surface serisi tabletlerinde artık yaygın hale gelen USB-C desteğini de vereceği görülüyor.
Microsoft'un Surface Pro hibrit dizüstü bilgisayarları, sahip oldukları bazı sorunlara rağmen yıllar boyunca en iyi Microsoft tablet bilgisayarları olarak görüldü. Şirketin Surface serisi tabletler arasında sunduğu bütçe dostu seçenek olan Surface Go bile eleştirmenlerden yüksek puanlar almasını bildi. Bu sebeple USB-C modern bağlantı standardının bu seriye eklenmesi, onu bir üst seviyeye taşıyabilir. Mini DisplayPort gayet iyi, ancak USB-A bağlantısı güncel USB 3.0 standartlarına kıyasla oldukça yavaş bağlantı hızları sunuyor.
Peki USB-C'nin ne gibi bir avantajı var ve Surface serisine geldiğinde ne değişecek? USB Type-C sadece kablonun ters tarafıyla da takılmasına izin veren simetrik yapısı nedeniyle değil, aynı zamanda sağladığı bağlantının çok yönlülüğü nedeniyle de öne çıkan bir bağlantı arayüzü. Basit aktarım hızı rakamlarına ek olarak, bu bağlantı noktası USB hub'ları için bir ana bağlayıcı görevi de yapabilir. Böylece kullanıcılar çok sayıda aygıtı aynı anda bilgisayarlarına sorunsuz bir şekilde bağlayabilir. USB-C bununla da kalmayarak dosya aktarımı ile eş zamanlı olarak şarj işlemini de gerçekleştirebiliyor.
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