Microsoft Türkiye, pazarlamanın liderlerini bir araya getirdi
Microsoft Türkiye, pazarlama sektörünün geleceğini konuşmak üzere Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin pazarlama yöneticilerini Yeni Nesil Pazarlama Yolculuğu etkinliğinde buluşturdu.
Türkiye’de önde gelen şirketlerin pazarlama faaliyetlerini sürdüren üst düzey yöneticiler, 22 Kasım Cuma günü, Microsoft Türkiye ev sahipliğinde gerçekleşti. Yeni Nesil Pazarlama Yolculuğu temalı ilk etkinlikte, uzman görüşlerinin alındığı iki oturum gerçekleşti. Yarım gün süren etkinlikte pazarlama dünyasında teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan yeni trendler, akıllı müşteri yolculuğu, sosyal medya iletişiminin satış süreçleriyle entegrasyonu, dijital dönüşüm ve pazarlama operasyonlarındaki verimlilik artışı konularında Türkiye ve Dünya’dan ilham veren örnekler katılımcılara aktarıldı. Microsoft Pazarlamadan ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı, pazarlamanın dijital dönüşümü ve sektörün geleceğiyle ilgili konular hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
Günümüzde teknoloji ve pazarlamanın ayrı düşünülemez iki kavram olarak öne çıktığını vurgulayan Münir Kundakçı, açılış konuşmasında şunlara değindi: “Bugün şirketlerin %88’i müşteri bağlılığına odaklanmış durumda, %73’ü müşteri ihtiyaçlarını karşılayamamaktan endişe duyuyor, %78’i kararların arka planındaki verilerin kalitesinden emin değil ve %79’u iş modellerinin rekabet için yeteri kadar güncel olmadığını düşünüyor. Hızla değişen müşteri taleplerine ayak uydurabilmek için dijital dönüşümü modern pazarlama faaliyetlerinin merkezine almak gerekiyor. Gartner raporuna göre, dijitalleşen kurumlar ortalama olarak %9 daha fazla gelir elde ederken %12 daha fazla pazar değerine ulaşıyor ve rakiplerinden %26 daha fazla kâr elde ediyor. Biz de pazarlama faaliyetlerimizi CEO’muz Satya Nadella’nın belirlediği dijital dönüşüm vizyonuna göre şekillendirdik. Müşterileri odaklı, kişiselleştirilmiş, online ve offline engtegrasyonu sağlanmış ve yatırım geri dönüşünü ön plana alan bir anlayışla, pazarlama potansiyelimizi ve müşterimizin Microsoft’a bağlılığını güçlendiriyoruz. Veriyle şekillenen yeni pazarlama programları geliştirdik. Veri analitiği ve iç görülerden faydalanarak pazarlama sonuçlarımızı her geçen gün daha da iyileştiriyoruz.”
Yoğun ilgi gören etkinlikte ayrıca, EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başkanı Gökhan Gümüşlü, “İlham Veren Dijital Dönüşüm Yolculukları”nı anlattı. Uzman görüşlerinin ilk bölümünde SmartMessage Satış Direktörü Sevil Özkan ve Sprinklr Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bernd Hacker, ikinci bölümünde ise Namogoo Kurucu Ortağı ve CEO’su Chemi Katz ve Spott.AI Kurucusu ve CEO’su Jonas De Cooman deneyimlerini katılımcılara aktardı.
“CMO’nun Ajandası” başlıklı panelde Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirme Direktörü Mehtap Yıldız, “CEO Gözüyle CMO’nun Yeni Dünyada Rolü” başlıklı panelde ise Mey Diageo Genel Müdürü Levent Kömür görüşlerini paylaştı. VeriPark Türkiye Satış Direktörü Armağan Gürkan da “Dünya’dan Türkiye’ye Pazarlama ve Sadakat Denklemi & Kişiselleştirilmiş Deneyimler” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.
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