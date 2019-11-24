Microsoft Türkiye, pazarlamanın liderlerini bir araya getirdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriMicrosoft Türkiye, pazarlamanın liderlerini bir araya getirdi
GeriTeknoloji Microsoft Türkiye, pazarlamanın liderlerini bir araya getirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
24.11.2019 - 12:57, Son Güncelleme:

Microsoft Türkiye, pazarlamanın liderlerini bir araya getirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Microsoft Türkiye, pazarlamanın liderlerini bir araya getirdi
Soldan Sağa: Microsoft Pazarlamadan ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı, Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirme Direktörü Mehtap Yıldız, Miray ile Tolga (keyifliyim), Microsoft Türkiye CMO Doğuş Alev Aka, Mey Diageo Genel Müdürü Levent Kömür

Microsoft Türkiye, pazarlama sektörünün geleceğini konuşmak üzere Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin pazarlama yöneticilerini Yeni Nesil Pazarlama Yolculuğu etkinliğinde buluşturdu.

Türkiye’de önde gelen şirketlerin pazarlama faaliyetlerini sürdüren üst düzey yöneticiler, 22 Kasım Cuma günü, Microsoft Türkiye ev sahipliğinde gerçekleşti. Yeni Nesil Pazarlama Yolculuğu temalı ilk etkinlikte, uzman görüşlerinin alındığı iki oturum gerçekleşti. Yarım gün süren etkinlikte pazarlama dünyasında teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan yeni trendler, akıllı müşteri yolculuğu, sosyal medya iletişiminin satış süreçleriyle entegrasyonu, dijital dönüşüm ve pazarlama operasyonlarındaki verimlilik artışı konularında Türkiye ve Dünya’dan ilham veren örnekler katılımcılara aktarıldı. Microsoft Pazarlamadan ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı, pazarlamanın dijital dönüşümü ve sektörün geleceğiyle ilgili konular hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Günümüzde teknoloji ve pazarlamanın ayrı düşünülemez iki kavram olarak öne çıktığını vurgulayan Münir Kundakçı, açılış konuşmasında şunlara değindi: “Bugün şirketlerin %88’i müşteri bağlılığına odaklanmış durumda, %73’ü müşteri ihtiyaçlarını karşılayamamaktan endişe duyuyor, %78’i kararların arka planındaki verilerin kalitesinden emin değil ve %79’u iş modellerinin rekabet için yeteri kadar güncel olmadığını düşünüyor. Hızla değişen müşteri taleplerine ayak uydurabilmek için dijital dönüşümü modern pazarlama faaliyetlerinin merkezine almak gerekiyor. Gartner raporuna göre, dijitalleşen kurumlar ortalama olarak %9 daha fazla gelir elde ederken %12 daha fazla pazar değerine ulaşıyor ve rakiplerinden %26 daha fazla kâr elde ediyor. Biz de pazarlama faaliyetlerimizi CEO’muz Satya Nadella’nın belirlediği dijital dönüşüm vizyonuna göre şekillendirdik. Müşterileri odaklı, kişiselleştirilmiş, online ve offline engtegrasyonu sağlanmış ve yatırım geri dönüşünü ön plana alan bir anlayışla, pazarlama potansiyelimizi ve müşterimizin Microsoft’a bağlılığını güçlendiriyoruz. Veriyle şekillenen yeni pazarlama programları geliştirdik. Veri analitiği ve iç görülerden faydalanarak pazarlama sonuçlarımızı her geçen gün daha da iyileştiriyoruz.”

Yoğun ilgi gören etkinlikte ayrıca, EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başkanı Gökhan Gümüşlü, “İlham Veren Dijital Dönüşüm Yolculukları”nı anlattı. Uzman görüşlerinin ilk bölümünde SmartMessage Satış Direktörü Sevil Özkan ve Sprinklr Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bernd Hacker, ikinci bölümünde ise Namogoo Kurucu Ortağı ve CEO’su Chemi Katz ve Spott.AI Kurucusu ve CEO’su Jonas De Cooman deneyimlerini katılımcılara aktardı.

“CMO’nun Ajandası” başlıklı panelde Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirme Direktörü Mehtap Yıldız, “CEO Gözüyle CMO’nun Yeni Dünyada Rolü” başlıklı panelde ise Mey Diageo Genel Müdürü Levent Kömür görüşlerini paylaştı. VeriPark Türkiye Satış Direktörü Armağan Gürkan da “Dünya’dan Türkiye’ye Pazarlama ve Sadakat Denklemi & Kişiselleştirilmiş Deneyimler” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
daha fazla video için

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle