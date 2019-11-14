Microsoft Türkiye iş ortaklarını ödüllendirdi
Microsoft Türkiye’nin gelenekselleşen “Microsoft İş Ortakları Zirvesi” bu yıl 13 Kasım’da gerçekleştirildi. Microsoft ekosisteminde faaliyet gösteren 300’e yakın iş ortağının katılımıyla hayata geçen etkinlikte şirketlere 16 farklı kategoride ödül verildi.
Kurumların ve bireylerin daha fazlasını başarmaları için güçlendiren Microsoft Türkiye, bu yıl 13 Kasım’da gerçekleştirdiği geleneksel “Microsoft İş Ortakları Zirvesi” kapsamında iş ortaklarıyla bir araya geldi. Yapay zekâdan dijital dönüşüme, bulut çözümlerinden siber güvenliğe, yılın mega trendlerinden Microsoft’un yeni hedeflerine kadar birçok konunun ele alındığı zirvede, her yıl olduğu gibi, yılı en başarılı Microsoft iş ortaklarına ödüller verildi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, 16 farklı kategoride ödül alan şirket yöneticilerine ödüllerini takdim etti.
“İş ortaklarımızla birlikte Türkiye’nin dijital dönüşümüne hizmet ediyoruz”
Etkinliğe katılan ve ödül alan tüm Microsoft iş ortaklarına teşekkür eden Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, “Microsoft Türkiye olarak, hepimizi mutlu eden, başarılı bir yılı geride bıraktık. Ülkemizin dijital dönüşüm yolculuğunda birçok alanda, bölgede ve dünyada üst sıralara taşıdık. İş ortaklarımızın eşsiz gayretiyle Orta Doğu ve Afrika Bölgesinde Azure müşterilerini en çok artıran ülke olduk. Azure’da 103 yeni kurumsal müşterimiz daha oldu. Office 365 Temel İş Yükü uygulamalarıyla 70 bin kullanıcıya ulaşarak yine Orta Doğu ve Afrika Bölgesinde birinci, dünyada ise ikinci sıraya yükseldik. İş ortaklarımız aracılığıyla Azure tüketimi geçen yıla göre %142 büyüdü. Bu başarılı yıl için iş ortaklarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Başarılı tablomuzun yanında, yine de ülke olarak gidecek çok yolumuz var. Şirketler, dijital dönüşümün potansiyelini fark etmeye ve verimliliklerini artırmaya başladı. IDC CIO Summit araştırmasına göre dijital dönüşüm sürecine sahip şirketlerin oranı 2016’da %55’ken bu oran 2018’de %65’e yükseldi. Ülkemizde en çok BT yatırımını ise telekomünikasyon, finans ve enerji sektöründeki şirketleri yapıyor. Biz bunlarla beraber turizm, perakende, diğer sektörlerin de dijital dönüşüme sıcak bakmasını ve benimsemesini hedefliyoruz. Microsoft olarak inovatif ürünler geliştirmeye ve bu yenilikçi çözümlerle fark yaratmaya devam ederken siz değerli iş ortaklarımızla birlikte ülkemizin dijital dönüşümüne öncülük etmeye devam edeceğiz.” dedi.
16 farklı kategoride ödül verildi
Etkinlikte ödül alan Microsoft Türkiye yılın iş ortakları şöyle sıralandı:
Yılın Perakende İş Ortağı: Obase
Yılın Ülke İş Ortağı: Motiwe
Yılın SAM (Yazılım Envanter Yönetimi) İş Ortağı: Makronet
Azure Veri ve Yapay Zekâ Ödülü: Vngrs
Azure Uygulama Modernizasyonu Ödülü: TCM
Teams En Çok Aktif Kullanıcı Ekleme Ödülü: PeakUp
CSP Distribütör İş Ortağı Ödülü: Arena
Kamu Dijital Dönüşüm Ödülü: Netaş
Üretim Dijital Dönüşüm Ödülü: IQB Solutions
Finans Dijital Dönüşüm Ödülü: Smartiks
Perakende Dijital Dönüşüm Ödülü: Bunsar
CRM İş Uygulamaları Ödülü: CRM Akademi
ERP İş Uygulamaları Ödülü: Birleşik Uzmanlar
Startup Ödülü: Peoplise
Perakende En Yüksek Ciro Ödülü: Vatan
Kurumsal Cihazlar En Çok Büyüyen Üretici İş Ortağı: Lenovo
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