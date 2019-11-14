Microsoft Türkiye iş ortaklarını ödüllendirdi

Kurumların ve bireylerin daha fazlasını başarmaları için güçlendiren Microsoft Türkiye, bu yıl 13 Kasım’da gerçekleştirdiği geleneksel “Microsoft İş Ortakları Zirvesi” kapsamında iş ortaklarıyla bir araya geldi. Yapay zekâdan dijital dönüşüme, bulut çözümlerinden siber güvenliğe, yılın mega trendlerinden Microsoft’un yeni hedeflerine kadar birçok konunun ele alındığı zirvede, her yıl olduğu gibi, yılı en başarılı Microsoft iş ortaklarına ödüller verildi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, 16 farklı kategoride ödül alan şirket yöneticilerine ödüllerini takdim etti.

“İş ortaklarımızla birlikte Türkiye’nin dijital dönüşümüne hizmet ediyoruz”

Etkinliğe katılan ve ödül alan tüm Microsoft iş ortaklarına teşekkür eden Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, “Microsoft Türkiye olarak, hepimizi mutlu eden, başarılı bir yılı geride bıraktık. Ülkemizin dijital dönüşüm yolculuğunda birçok alanda, bölgede ve dünyada üst sıralara taşıdık. İş ortaklarımızın eşsiz gayretiyle Orta Doğu ve Afrika Bölgesinde Azure müşterilerini en çok artıran ülke olduk. Azure’da 103 yeni kurumsal müşterimiz daha oldu. Office 365 Temel İş Yükü uygulamalarıyla 70 bin kullanıcıya ulaşarak yine Orta Doğu ve Afrika Bölgesinde birinci, dünyada ise ikinci sıraya yükseldik. İş ortaklarımız aracılığıyla Azure tüketimi geçen yıla göre %142 büyüdü. Bu başarılı yıl için iş ortaklarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Başarılı tablomuzun yanında, yine de ülke olarak gidecek çok yolumuz var. Şirketler, dijital dönüşümün potansiyelini fark etmeye ve verimliliklerini artırmaya başladı. IDC CIO Summit araştırmasına göre dijital dönüşüm sürecine sahip şirketlerin oranı 2016’da %55’ken bu oran 2018’de %65’e yükseldi. Ülkemizde en çok BT yatırımını ise telekomünikasyon, finans ve enerji sektöründeki şirketleri yapıyor. Biz bunlarla beraber turizm, perakende, diğer sektörlerin de dijital dönüşüme sıcak bakmasını ve benimsemesini hedefliyoruz. Microsoft olarak inovatif ürünler geliştirmeye ve bu yenilikçi çözümlerle fark yaratmaya devam ederken siz değerli iş ortaklarımızla birlikte ülkemizin dijital dönüşümüne öncülük etmeye devam edeceğiz.” dedi.

16 farklı kategoride ödül verildi

Etkinlikte ödül alan Microsoft Türkiye yılın iş ortakları şöyle sıralandı:

Yılın Perakende İş Ortağı: Obase

Yılın Ülke İş Ortağı: Motiwe

Yılın SAM (Yazılım Envanter Yönetimi) İş Ortağı: Makronet

Azure Veri ve Yapay Zekâ Ödülü: Vngrs

Azure Uygulama Modernizasyonu Ödülü: TCM

Teams En Çok Aktif Kullanıcı Ekleme Ödülü: PeakUp

CSP Distribütör İş Ortağı Ödülü: Arena

Kamu Dijital Dönüşüm Ödülü: Netaş

Üretim Dijital Dönüşüm Ödülü: IQB Solutions

Finans Dijital Dönüşüm Ödülü: Smartiks

Perakende Dijital Dönüşüm Ödülü: Bunsar

CRM İş Uygulamaları Ödülü: CRM Akademi

ERP İş Uygulamaları Ödülü: Birleşik Uzmanlar

Startup Ödülü: Peoplise

Perakende En Yüksek Ciro Ödülü: Vatan

Kurumsal Cihazlar En Çok Büyüyen Üretici İş Ortağı: Lenovo