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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
25.01.2019 - 07:55, Son Güncelleme:

Microsoft, Türk yazılım şirketi Citus Data'yı satın aldı

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Microsoft, Türk yazılım şirketi Citus Data'yı satın aldı

Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Microsoft, aldığı flaş bir kararla Türk yazılım şirketi Citus Data'yı bünyesine kattı.

Microsoft cephesinde dün akşam saatlerinde önemli bir gelişme yaşandı. Şirket, Türkiye'de kurulan ve açık kaynak yazılım şirketi olan Citus Data'yı satın aldı. Bu önemli gelişmeyi resmi Twitter hesabından paylaşan Microsoft Türkiye Ülke Müdürü Murat Kansu, konuyla ilgili şu satırları kaydetti:

"Türkiye’nin yazılım pazarında bir dünya oyuncusu olması için attığımız adımlara bugün bir yenisini ekledik. Türkiye’ye duyduğumuz inancın bir göstergesi olarak, Türk girişimcilerin kurduğu yazılım şirketi Citus Data’yı bünyemize katmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz."

Microsoft, belirli zaman aralıklarında böylesi alımlar yapıyor; ancak bu kez bir Türk yazılım şirketinin satın alınması gözleri Citus Data'nın üzerine çevirdi. Şirketin sadece Türkiye'de bir üssü bulunmuyor; aynı zamanda San Francisco'da 40 çalışanın bulunduğu bir ofisi de var. 

Şirket, daha önce de Citus Data gibi açık yazılım platformu ortaya koyan GitHub'ı 7.5 milyar dolara satın almıştı. Microsoft'un Türk şirketi ne kadara satın aldığı ise henüz açıklanmadı.

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