Microsoft Surface Duo: İşte Android'le çalışan yeni çift ekranlı telefon
Microsoft, sürpriz bir hamleyle yeni çift ekranlı telefonu Microsoft Surface Duo'yu dünyaya tanıttı. İki ekran yan yana geldiğinde bir tablet gibi kullanılabilirken, katlandığında tek bir ekrana dönüşüyor.
Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X, ekranı katlanabilen yapılarıyla dikkat çeken ilk telefonlar. Ancak oldukça yeni ve zorlu bir teknoloji olmasından dolayı henüz bu ürünler globalde satışa sunulmuş değil ve test süreci uzun zamandır devam ediyor. Tüm bunlar yaşanırken Microsoft ise sürpriz bir hamleyle yeni çift ekranlı telefonu Microsoft Surface Duo'yu dünyaya tanıttı. Android işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkan Microsoft Surface Duo, oldukça kullanışlı görünüyor.
Birini ekran, diğerini de klavye olarak kullanabildiğiniz Microsoft Surface Duo'da ofis kullanımı da kolay hale geliyor, oyun oynamak da mümkün hale geliyor. Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden güç aldığı belirtilen ürünün diğer teknik özellikleri ise sunumda paylaşılmadı.
Windows Phone işletim sisteminin başarı yakalayamaması ile birlikte bir süredir telefon pazarında sessiz bir şekilde bekleyen şirketin Microsoft Surface Duo ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardığı söylenebilir. Ancak bu cihaz elbette tam olarak Galaxy Fold ve Huawei Mate X'in ekran tasarımına sahip değil. Bu iki cihazda ekranlar bir bütün görünürken, Microsoft net olarak iki ekran sunmuş. Yani Microsoft'un kullandığı tasarım aslında ekranı katlanabilen bir yapıyı kullanmıyor, sadece iki ekran sunuyor. Diğer cihazların büyük ölçüde sorun yaşamasının sebebi ise bir ekranın katlanabiliyor olması.
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