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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
03.10.2019 - 07:59, Son Güncelleme:

Microsoft Surface Duo: İşte Android'le çalışan yeni çift ekranlı telefon

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Microsoft Surface Duo: İşte Android'le çalışan yeni çift ekranlı telefon

Microsoft, sürpriz bir hamleyle yeni çift ekranlı telefonu Microsoft Surface Duo'yu dünyaya tanıttı. İki ekran yan yana geldiğinde bir tablet gibi kullanılabilirken, katlandığında tek bir ekrana dönüşüyor.

Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X, ekranı katlanabilen yapılarıyla dikkat çeken ilk telefonlar. Ancak oldukça yeni ve zorlu bir teknoloji olmasından dolayı henüz bu ürünler globalde satışa sunulmuş değil ve test süreci uzun zamandır devam ediyor. Tüm bunlar yaşanırken Microsoft ise sürpriz bir hamleyle yeni çift ekranlı telefonu Microsoft Surface Duo'yu dünyaya tanıttı. Android işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkan Microsoft Surface Duo, oldukça kullanışlı görünüyor.

Microsoft Surface Duo: İşte Androidle çalışan yeni çift ekranlı telefon

Birini ekran, diğerini de klavye olarak kullanabildiğiniz Microsoft Surface Duo'da ofis kullanımı da kolay hale geliyor, oyun oynamak da mümkün hale geliyor. Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden güç aldığı belirtilen ürünün diğer teknik özellikleri ise sunumda paylaşılmadı. 

Microsoft Surface Duo: İşte Androidle çalışan yeni çift ekranlı telefon

Windows Phone işletim sisteminin başarı yakalayamaması ile birlikte bir süredir telefon pazarında sessiz bir şekilde bekleyen şirketin Microsoft Surface Duo ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardığı söylenebilir. Ancak bu cihaz elbette tam olarak Galaxy Fold ve Huawei Mate X'in ekran tasarımına sahip değil. Bu iki cihazda ekranlar bir bütün görünürken, Microsoft net olarak iki ekran sunmuş. Yani Microsoft'un kullandığı tasarım aslında ekranı katlanabilen bir yapıyı kullanmıyor, sadece iki ekran sunuyor. Diğer cihazların büyük ölçüde sorun yaşamasının sebebi ise bir ekranın katlanabiliyor olması.

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