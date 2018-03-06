Microsoft Office yazılım paketlerini güncelliyor

Microsoft'un yapacağı bu güncelleme bir süredir Office Insiders üyesi olan kişiler için sunuluyordu. Mart ayı içerisinde ise bu güncelleme tüm kullanıcılara sunulacak. Ancak bazı özellikler sadece Office 365 aboneliği olan kullanıcılar kullanabilecek. Gelecek olan özelliklerden en önemlisi, başkalarının sizin belgenizin hangi kısmında çalıştığını görebilecek olmanız. Yani diğer kullanıcıların hangi içeriği düzenlediğini görebilecek ve böylelikle belgenin aynı yerinde eş zamanlı olarak çalışmayacaksınız. Bu özellik Android ve iOS platformlarının ikisinde de Excel uygulaması için sunulacak.

iOS işletim sistemini kullanan akıllı telefonlar için artık Word uygulaması belgelerinizi yüksek sesle okuma ve okurken metni öne çıkarma özelliklerine sahip olacak. iOS için bir başka gelecek yenilik ise artık PowerPoint'te fazla mürekkebin kaldırılmasına izin veren Segment Silici özelliği. Ayrıca iOS'larda varsayılan görünüm olarak Mobil Görünüm seçme ve bunu varsayılan hale getirmek de artık mümkün olacak. 2 Platform için de daha fazla LCV seçenekleri sunulacak. Android kullanıcıları için ise Word uygulaması artık Outlook'ta okunmamış kaç e-posta olduğunu gösterecek. Ayrıca Word'te yeni arama deneyimi ile kişiselleştirilmiş öneriler, akıllı arama ve görev çubuğunda yeni Arama ikonu gibi yeniliklerde geliyor. Son olarak ise etkinlikler için daha fazla seçenekler getirilmiş.