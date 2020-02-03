Microsoft, hatasını bulana 200 bin TL ödül verecek

Büyük şirketler genellikle milyonlarca kullanıcıya hizmet verdikleri için en önemli sorumlulukları arasında güvenlik önemleri yer alıyor. Microsoft da hem kullanıcıların hem de şirketin verilerini korumak adına bir ödül kampanyası başlattı.

Google geçtiğimiz senelerde hata bulanlara toplamda 6.5 milyon dolar ödül dağıtarak güvenlik açıklarını kapatmış ve Google’ı daha güvenli bir hale getirmişti. Aynı zamanda Apple’ın da başlattığı ödül kampanyasında ise iOS hatalarını ve MacOS hatalarını ortadan kaldırmıştı.

Şimdi ise Microsoft, yaptığı açıklamada Xbox Live sisteminde herhangi bir açık bulana 20 bin dolar ödül dağıtacağını duyurdu. Kullanıcıların bulacakları güvenlik açıklarını yazılı ve videolu bir şekilde şirkete göndermeleri gerekiyor.

Eğer Microsoft’un ödül kampanyasının kapsadığı Xbox Live Ağı servislerinde kayda değer bir açık bulursanız 20 bin dolara yani 200 bin liraya sahip olabilirsiniz.





